Aleš Novotný letěl z Finska s powerbankou. Zatímco on svou cestu do České republiky zdárně dokončil, jeho powerbanka zůstala ve Skandinávii.



„Powerbanku jsem měl v příručním zavazadle, které mě na letišti v Rovaniemi na severu Finska donutili odbavit do zavazadlového prostoru. Zapomněl jsem ji ze zavazadla na rozdíl od notebooku vyjmout. Po příletu do Prahy jsem otevřel kufr a zjistil, že powerbanku pečlivě vybalili z krabičky. Kabely, které k ní patří, tam nechali a přibyla dvě lejstra ve finštině. Na konci toho druhého byly dva odstavce v angličtině, že jde o nepovolený předmět a pokud chci, nechají mi ho na moje náklady poslat kurýrem z letiště. Zůstala ve Finsku,“ napsal svou zkušenost Novotný s tím, že do zavazadlového prostoru lithiové baterie nesmí a powerbanka se musí převážet pouze v kabině letadla.



Lithiové baterie (Li-Ion, Li-Pol) spadají do kategorie nebezpečného zboží, proto jsou na jejich přepravu kladeny zvýšené požadavky. „Letecká přeprava lithiových baterií je upravena předpisy ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) a IATA DGR (Mezinárodní sdružení leteckých přepravců). Z hlediska cestujících a jejich zavazadel to znamená, že nepatří do zapsaných zavazadel (velkých zavazadel odbavených do nákladního prostoru - pozn. red.),“ uvedla mluvčí Letiště Praha Marika Janoušková s tím, že lithiové baterie do určitého výkonu je povoleno převážet pouze na palubě letadla v příručních zavazadlech.

Týká se to především drobných elektronických zařízení, která denně používáme. „Elektronická zařízení s obsahem lithia do dvou gramů nebo o výdrži 100 Wh, která se mohou převážet v příručních zavazadlech, jsou například hodinky, kalkulačky, fotoaparáty, mobilní telefony, laptopy, počítače nebo třeba kamery,“ upřesnil ředitel letenkového portálu Letuška.cz Josef Trejbal. Podrobnější seznam najdete v boxu níže.



„Pro převoz externích nabíjecích zdrojů, jako jsou powerbanky, platí stejná pravidla jako pro lithiové baterie a jejich používání na palubě letadla není vůbec povoleno,“ dodal Trejbal s tím, že přeprava powerbanky je také možná jen v palubním zavazadle. „Obvyklá výdrž externích baterií (powerbank) je právě do 100 Wh, takže běžný turista by neměl mít problémy. V Číně a i jinde v Asii nesmí být v kufru ani tužková baterie,“ doplnil vlastní zkušenosti s pravidly přepravy redaktor mobil.idnes.cz Jan Matura (více čtěte zde).

Jestli se chcete vyhnout problémům a zdržení na letišti, postarejte se o správné převážení lithiových baterií. (Ilustrační snímek)

Podle mluvčí pražského letiště není počet baterií s výdrží do 100 Wh v kabinovém zavazadle omezen. „Pokud je zařízení napájené lithiovými bateriemi, musí být vyjmutelné a přepravované v kabinovém zavazadle. Například úroveň nabití baterie, na kterou se cestující často ptají, předpisy neřeší,“ upozornila Janoušková.

Stejně tak neplatí ani podmínka, že lithiová baterie musí být vyjmuta a umístěna v nehořlavém obalu. „Nehořlavý obal není podmínkou a nemá na povolení či zamítnutí přepravy vliv. Ale je samozřejmě vhodný a cestujícím ho doporučujeme,“ doplnila mluvčí letiště.

Velké baterie do letadla nedostanete

Převážet se mohou také rezervní baterie, například do notebooku. „Ale musí to být v rozumném množství (2 kusy) a je třeba je umístit do příručního zavazadla, aby nemohlo dojít k jejich náhodné aktivaci,“ dodal Trejbal. Všechny baterie musí být náležitě označené štítkem, aby z nich bylo patrné, jak velký je jejich výkon.

Problém nastává v případě, že deklarovaná výdrž lithiové baterie je od 100 do 160 Wh. „Baterie o výdrži 100 až 160Wh musí povolit letecká společnost a baterie nad 160Wh jsou cestujícím pro leteckou přepravu zcela zakázány,“ uvedla mluvčí letiště. Jedná se však většinou o zařízení profesionálů, například kameramanů, a běžný turista taková zařízení nevozí.



Trochu shovívavější jsou předpisy pro převážení zdravotnických přístrojů či elektrických invalidních vozíků, které také patří mezi zařízení využívající baterie s vyšším výkonem a potřebují i záložní zdroje napájení.

„K přepravě takového zařízení je nutné dopředu získat souhlas dopravce,“ doplnil Trejbal s tím, že rezervní baterie přenosných zdravotnických přístrojů s deklarovanou energií do 160 Wh nebo s obsahem lithia do osmi gramů mohou být přepravovány v maximálním množství dvou bloků v příručním zavazadle. Rezervní baterie invalidních vozíků s deklarovanou energií do 160 Wh mohou být přepravovány ve dvou kusech po předchozím schválení dopravcem. Baterie s deklarovanou energií do 300Wh mohou být převáženy cestujícími pouze po předchozím souhlasu dopravce.

„Nejedná se o běžnou elektroniku a takovou výjimku musí schválit letecký dopravce a o přepravě musí být informován i kapitán letadla. Čtenářům používajícím takové pomůcky doporučujeme kontaktovat leteckého přepravce napřímo, nebo prostřednictvím cestovní kanceláře vždy v dostatečném předstihu předem a přepravu takových věcí s ním konzultovat,“ radí Roman Pacvoň z pražského Letiště Václava Havla.



Co společnost, to jiná pravidla?

Ještě před časem se omezení pro převoz lithiových baterií týkala jen Číny a USA, nyní jsou tato opatření plošná. Ovšem například v Číně jsou na převoz baterií striktnější. „Předpisy ICAO jsou závazné signatářům Úmluvy o civilním letectví. V současné době tyto předpisy respektuje naprostá většina civilizovaného světa. Podobně předpisy Mezinárodního sdružení leteckých přepravců IATA se týkají většiny existujících mezinárodních dopravců, kteří je mají shodným způsobem plnit. Nad rámec toho však mohou existovat další regulace, vytvořené místně daným státem (typicky požadavky americké TSA nebo Číny, případně i přímo konkrétními leteckými společnostmi),“ upozornil Pacvoň.

Cestujícím doporučil, aby se zvláště při cestách mimo Evropskou unii zajímali o místní přepravní podmínky nebo podmínky konkrétních leteckých společností.

Počítejte s kontrolou, baterii předložte

Během bezpečnostní kontroly projdou vaše notebooky a powerbanky rentgenem. Pokud se personálu nebude na rentgenovém snímku něco pozdávat, raději počítejte s tím, že budete baterie vybalovat. Bezpečnostní personál kontroluje například stopové částice výbušnin. Majitele tak může požádat o vyjmutí baterie nebo o zapnutí a vypnutí přístroje. Mluvčí letiště radí respektovat pokyny bezpečnostních pracovníků, aby kontrola proběhla rychle a komfortně pro obě strany.



„Pokud chce cestující urychlit proces bezpečnostní kontroly, doporučuji vložit baterii do kontrolovaného košíku spolu s další elektronikou. Připravte se také na to, že se vás může někdo ze zaměstnanců letiště zeptat na důvod, proč baterie přepravujete,“ radí Trejbal.

Co smí do letadla Co s sebou na palubu: MP3 přehrávač, discman

mobilní telefon

fotoaparát

kameru

notebook

elektrický holicí strojek

elektrický zubní kartáček

kalkulačka

měřicí přístroje

příslušenství k elektronice

tablet

powerbanka

záložní či náhradní lithiové baterie do 100Wh

elektronická cigareta

Co lze přepravovat po domluvě: zdravotnické přístroje

elektrický invalidní vozík

lithiové baterie od 100 do 160 W Co nelze převážet: lithiové baterie nad 160 Wh

u zdravotnických přístrojů záleží na předchozí domluvě s dopravcem, povolena mohou být zařízení do 300Wh

Zdroj: Letiště Praha, Letuška.cz

Nejvíce problémů při bezpečnostní kontrole způsobuje podle mluvčí letiště fakt, že cestující nechávají baterie v zapsaných (odbavených) zavazadlech. „V takovém případě pak bývá cestující vyvolán, protože baterie musí být z odbavovaného zavazadla vyjmuta a cestující si ji musí vzít na palubu s sebou,“ dodala Janoušková.

Ovšem to se ve finském příběhu na začátku článku nestalo, a došlo tak ke zbytečným komplikacím.

Dole mohou shořet

Důvodem, proč letecké společnosti a úřady nechtějí přepravovat lithiové baterie v nákladním prostoru letadla, je riziko vzplanutí. Problém s lithiovými bateriemi měl třeba nový dopravní Boeing 787. Baterie se přehřívaly a explodovaly, v jednom případě pak začaly hořet (více zde).



Základní pravidla týkající se bezpečnostní kontroly, včetně přepravy lithiových baterií, čtěte na přiloženém informačním letáku z pražského letiště. Podrobné informace najdete také na stránkách Letiště Praha, jednoduchou informační grafiku najdou cestující také přímo na stanovištích bezpečnostní kontroly.