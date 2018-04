Elektronické letenky získávají na oblibě

Pro cestující letadlem je to takový malý převrat: papírové letenky začnou být možná brzy na ústupu a nahradí je jejich elektronická verze. Například ve Spojených státech už »e-letenky« používá zhruba polovina všech pasažérů.Oč se vlastně jedná? Rozdíl mezi papírovou a elektronickou letenkou je zhruba takový jako mezi poštou a elektronickou poštou. Cestující si potřebuje na letiště přinést pouze zavazadlo, kretitní kartu a průkaz totožnosti či cestovní pas. Itinerář cesty zasílají letecké společnosti většinou faxem nebo e-mailem. Elektronické letenky mají v oblibě především ti, kteří letadlem cestují často, protože je jednoduché pomocí telefonu provádět změny a odpadá chaotické hledání mezi jednotlivými letenkami, která z nich je ta správná. »Nepotřebuji se starat o to, zda jsem někde neztratil cestou na letiště svůj doklad,« pochvaluje si další výhodu jeden z uživatelů nové vymoženosti. Elektronické letenky zatím úspěšně dobývají především severoamerický trh, ale je zřejmě jen otázkou času, kdy se masově rozšíří do celého světa. Například společnost United Airlines, která má své ústředí v Chicagu, prodala v květnu tohoto roku 51 procent ze sedmi milionů vydaných letenek právě elektronickou formou. Letecké společnosti si od tohoto způsobu prodeje slibují značné finanční úspory, protože náklady na vydání letenky se tak snižují o její vytištění, zaslání a další operace, které se s její papírovou formou provádějí. »Papírové letenky jsou příliš pracné a zabírají zbytečně mnoho místa a času,« říká pracovník jedné z amerických leteckých společností. Elektronické letenky rovněž zrychlují odbavení na letištích, přestože si cestující zatím stále musejí vystát frontu na odbavení zavazadel a palubní vstupenku. l