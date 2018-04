Elektronická hudba i snowboardové závody na Winter Aréně

Winter Aréna je název festivalu, který se druhým rokem uskuteční veskiareálu Klínovec. O víkendu 20. až 22. února v Krušných horách vystoupí známí čeští i zahraniční hudebníci, sportovci a chybět nebude ani bohatý doprovodný program s workshopy, semináři či graffiti jamem. Kromě toho se festival stal součástí série snowboardových happeningů Just Ride 2015, takže o adrenalin nebude nouze.

Kdo vystoupí

Hlavními hvězdami Winter Arény budou dva zástupci britských ostrovů. Foreign Beggars je grimeovou skupinou, patřící ke špičce světové hip hopové scény. Z Anglie pochází i producent Zomboy, který se v současné době věnuje vlastní DnB a dubstepové tvorbě, inspirované kapelami jako Skrillex či Reso.

Jednou z hvězd festivalu je britská skupina Foreign Beggars

Na Klínovec dorazí také krajan výše zmíněných a vynikající DJ TC, osobnost elektronické scény, která si i přes svou komerční tvorbu udržela přízeň undergroundových kruhů. Českou republiku v Krušných horách zastoupí především populární Skyline s bývalou frontmankou kapely Gaia Mesiah Markou Rybin v čele. Chybět nebude ani úspěšný drum’n’bass DJ Suki, DJ Pixie, dubstepové a elektronické duo Twisted Minds nebo Ollie Torr.

Závody a tak dále

Na Klínovec se vydejte už 20. února ráno - vleky se totiž rozjedou v 9 hodin a snowpark bude po celý den k dispozici pro otevřený trénink. Areál Party Village, kde se uskuteční jednotlivá hudební vystoupení, se začne plnit v 18:30 hodin a o půl hodiny později odstartuje samotná show, která skončí až v ranních hodinách.



V sobotu ráno potom přijde na řadu registrace jezdců do soutěže SNB/Ski Contest, kterou předznamená happening Freeride Just Ride. Závod vyvrcholí velkým finále, po němž se uskuteční ještě Best Trick Contest o nejlepší akrobatický kousek na vybrané překážce. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne ve 22 hodin v rámci hudebního programu. Po celý den bude k dispozici odpočinková zóna v Party village, do níž bude do 18 hodin vstup zdarma.

Kromě hudby si užijete také lyžovačky na zasněžených svazích skiareálu Klínovec

Poslední den Winter Areny se koná v duchu závodů Nitro & Armada public contest, určených všem, kdo si chtějí užít atmosféru velkého závodu a vyhrát některou z věcných cen. Výsledky soutěže budou vyhlášeny kolem 15. hodiny, po níž vás čeká už jen lyžovačka a After After Party. Po celý festival bude k dispozici také Chill Out zóna, do níž bude vstup zdarma. Bez poplatku je po celý víkend také denní program. Vstupenky na večerní hudební část jsou k dostání online za 590 korun. Pokud se nevyprodají, budou lístky k zakoupení také na místě. Mimo to si můžete pořídit za 1990 korun VIP vstupné, jehož součástí je vstup do VIP lounge, catering i bar se zvýhodněnými cenami.

Další zajímavou nabídkou jsou balíčky, jejichž součástí jsou kromě vstupného také ubytování, skipasy i doprava na místě. Základní balíček, díky němuž jedním nákupem vyřešíte vše potřebné, vás vyjde na 2020 korun.