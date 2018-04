Jak se přilepit hobíkovi na záda. Test elektrokola do města i na výlet

Specialized Turbo Vado je jedno z designově i technicky nejvychytanějších elektrokol své třídy. Od absolutní většiny ostatních modelů se liší tím, že motor i baterie jsou zcela integrované do spodní mohutné rámové trubky a nejsou tedy vidět.

Dámská varianta kola se liší zalomenou, tudíž sníženou horní rámovou trubkou pro pohodlnější nasednutí a sesednutí.

Náš testovaný model 4.0 je přesně ve středu řady pěti modelů označených 2.0 až 6.0. Od sebe se liší osazením a hlavně výkonem motoru a kapacitou baterie. Motor Brose Turbo 1.2 Rx Street má u modelu 4.0 výkon 250 W. Využívá vnitřního řemene, je relativně tichý a bez vibrací. Funguje jednoduše, čím silněji cyklista šlape, tím víc energie. Pokud nešlape, samo to nejede. Baterie má kapacitu 504 Wh.

Motor je ovládán třemi módy - eco, sport a turbo - které se přepínají dvěma přepínači na levé straně řídítek. 2.2 palcový digitální LCD displej uprostřed řídítek pak monitoruje veškerá jízdní data.

Kolo má přední odpruženou vidlici SR Santour NCX s 50 mm zdvihem a robustní pevnou osou, samozřejmě hydraulické kotoučové brzdy - Shimano Deore. Základní osazení je pak kombinací Shimano Deore XT a SLX. Pohon 1x11 s převodníkem 40 zubů a největším pastorkem 42 zubů. 28palcové ráfky jsou obuty do pneumatik o rozměrech 700 x 47 a šířce 1,85 palce.



Dostatečně široké a pohodlné pedály mají hrubozrnný povrch „grip“, který usnadňuje přilnavost podrážky a kontakt s pedálem.

V neposlední řadě má kolo pořádné blatníky (jsou výrazně delší a lépe tak ochrání před odstřikující vodou), světla a nosič (s elegantně integrovaným zadním světlem). A také výrazný vyklápěcí stojan.

A teď to hlavní - pocity z jízdy

Hned na začátku je důležité zmínit, že jízdní vlastnosti u elektrokola nelze srovnávat s běžným kolem bez motoru. Zásadním limitem je vysoká váha (něco málo přes 20 kg), tedy kvůli motoru a baterii o přibližně 9 kg víc než průměrné horské kolo.



Naše elektrokolo, byť nejnovější generace, je tedy stále výrazně těžkopádnější a hůře ovladatelné. To je daň za to, že v okamžiku, kdy ho rozjedete, budete mít chvílemi pocit, že jedete zadarmo.

Na rozdíl od běžného kola, kde se při jízdě řídíte svými schopnostmi a převody, tady navíc „ladíte“ jízdu přepínáním modů. Funguje to intuitivně a jednoduše, ale pro co nejefektivnější jízdu na delší vzdálenosti to přeci jen chce trochu tréninku a zkoušení.

V čem je problém? Při jakémkoli zapnutém motorovém módu (eco, sport, turbo) je limitní rychlost cca 27 km/hod. Po jejím dosažení se zapne omezovač výkonu a pokud chcete jet rychleji, kolo vás najednou jakoby „chytne za zadek“. Prostě vás nepustí do rychlejší jízdy. Pokud chcete jet rychleji, máte jedinou možnost - na řídítkách motorový mód vypnout a šlapat za své. Při jízdě kolem zmíněného limitu je proto třeba se naučit motor včas vypínat a zapínat, jinak vás to může chvílemi zpomalovat.

To se samozřejmě týká situací, kdy chcete jet co nejrychleji a zároveň nejefektivněji. Při běžné, poklidné, „vyhlídkové“ elektrojízdě vás to trápit nebude.

Maximální dojezd

Druhou zásadní otázkou, kterou bude „elektrokolař“ řešit, je maximální dojezd na nabitou baterku. Odpověď nikdy není jednoznačná. Záleží na jednotlivci a na terénu.

Každý má jinou váhu, jinou kondici, jiné schopnosti. A pak je tu profil terénu. Někdy rovina, někdy zvlněná rovina, mírné kopce, velké kopce...

Zjednodušeně se však dá říci, že při klidné cestě v oblasti Lužických jezer nebo kolem Třeboně je možné ujet 100 km i více. Na zvlněném profilu při chytrém přepínání modů cca 70 - 80 km a při ostřejší jízdě v kopcích přes 40 km.

Cyklista si délku dojezdu může kontrolovat na měřiči kapacity baterie, který ukazuje pět úrovní nabití. Na rámu (zelené LEDky) a na počítači (pět dílků). Úbytek energie v baterii se zobrazuje lineárně. Palubní počítač to bohužel nepočítá, ale třeba na webu mtbs.cz spočítali, že na eco režim odpovídal jeden dílek zhruba 20 kilometrům a v turbo režimu asi 13 kilometrům.

Pro toho, kdo by měl z dojezdové vzdálenosti obavy, jsou dvě řešení. Kdo chce jet na celodenní výlet a nebude si jist, může si se sebou vzít dobíječku do batůžku a při zastávce na oběd či na svačinu kolo nechat aspoň trochu dobít. (Celková doba nabíjení z prázdné baterie do maxima je něco přes 3,5 hodiny.) Brzy by měla být k dispozici také mobilní aplikace Mission Control (funguje už u terénního modelu Turbo Levo), kde je možné si dojezd ovlivnit buď zadáním plánované doby jízdy nebo počtu plánovaných kilometrů. Aplikace si pak už sama řídí úroveň podpory šlapání tak, aby cyklista v pohodě dojel a nezůstal stát s vybitou bateriií uprostřed cesty.

Turbo Vado téměř stačilo silničce

Srovnání Specialized Turbo Vado 4.0 stojí cca od 93 tisíc korun. Je to podobná cena jako například u konkurenčních modelů Scott a Haibike, Cannondale je asi o 13 tisíc dražší, podobně i Giant, který nabízí v podstatě silniční elektrokolo

My jsme provedli „zátěžový“ test Turbo Vada 4.0 při jízdě na zvlněném cca 45km okruhu za jihozápadním cípem Prahy. Cílem bylo vyzkoušet, zda sportovní žena středního věku bude na elektrokole stačit partnerovi - „hobíkovi“, který na silničním kole jezdí rád a často a dosahuje běžně průměru 26-28 km/hod.

Výsledek? Jízdní průměr téměř 25 km/hod a žena si i na elektrokole dala opravdu do těla. Kdyby se naučila efektivněji ovládat vypínaní a zapínání elektromotoru, mohl být celkový průměr i o něco vyšší. Muž proti ní absolutně neměl šanci v kopcích, žena s elektrokolem zase ztrácela na rovinkách a ve sjezdech. Nicméně se oba nakonec shodli na tom, že by spolu mohli občas jezdit a oba by to ještě bavilo.

Turbo Vado jsme samozřejmě vzali do města a také do mírného terénu. Ve městě poskytovala přední vidlice dostatečný komfort na drobných nerovnostech, na kostkách to už bylo hroší. Na světlech pak muselo řidiče aut překvapit akcelerací.

V terénu končí efektivita elektrokola vybaveného relativně širokými plášti na rovných lesních cestách ideálně s šotolinovým povrchem. Jízdu na kamenech a kořenech určitě nelze doporučit. Průchodnost terénem se tak dá přibližně srovnat s trekovým kolem.

Kam, na co a pro koho se Turbo Vado hodí?

Podle našeho názoru je elektrokolo překvapivě univerzální. Hodí se do města a zejména takového, jako je Praha, kde jsou kopce a například na cestě do práce se cyklista nechce příliš zpotit. Ideální je samozřejmě nižší provoz či kombinace ulic a cyklostezek.

Díky geometrii, která však není vyloženě „městská“, ale víc do fitness, se Turbo Vado hodí dobře i pro fitness jízdy a pro někoho, kdo si chce dát i trochu do těla. Dobře se dá proto využít pro delší turistické projížďky za městem po asfaltu nebo šotolině. Alternativně trochu zkušenější a zdatnější sportovní žena na něm bude stačit výletně jedoucímu cyklistovi „hobíkovi“ na silničce, s nímž by se normálně nemohla měřit.

Skvělé je pak kolo pro všechny lidi s vyšší váhou, nižší kondicí, nějakým zdravotním hendikepem nebo prostě jen ty, kteří jsou pohodlní a nechtějí se moc potit. Najednou budou moci jet bez problémů se skupinou zdatnějších jezdců nebo na mnohem větší vzdálenosti, než by si troufli s obyčejným kolem.