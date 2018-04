Česko má nový cyklistický hit. Poptávka po elektrokolech prudce roste

„To, co se děje první měsíce roku, které jsou normálně úplně mrtvé, to jsme nikdy nezažili. Je to obrovský boom,“ říká jednatel společnosti ekolo.cz Jakub Ditrich. Některé žádané modely kol jsou již nyní vyprodané, dodává. Technické parametry kol s elektrickým pohonem se stále zlepšují, nové modely uváděné na trh jsou lehčí a mají silnější baterie, prodlužuje se tak jejich dojezd. Výrobci uvádějí u nejprodávanějších modelů dojezd podle provozních podmínek 60 až 120 km.

„Trend směřuje k výrobě stále silnějších baterií, s větší kapacitou. Většina uživatelů požaduje, aby kolo dojelo co nejdále, proto musí zůstat dlouho nabité,“ uvedla Patricie Šedivá z e-shopu Alza.cz. Integrované baterie v rámu kol jsou u všech prémiových značek dnes již téměř nutností. „Při prodeji hraje stále velkou roli cena,“ dodala.

Podle údajů srovnávače cen Heureka.cz se průměrná cena elektrokola pohybuje těsně pod 30 000 Kč. „Nejsilnější prodejní sezóna na internetu je u elektrokol, stejně jako u klasických jízdních kol, s příchodem teplého počasí, tedy začátkem jara a během letních prázdnin, kdy po nich poptávka vrcholí,“ uvedla manažerka Heureka.cz Alexandra Čermáková.

Největší poptávka je v Česku po městských e-kolech. Zákazníci se kromě ceny zajímají nejvíc o kapacitu baterie a výkon. Výrobci elektrokol uvádějí dojezd okolo 100 km, u přídavných baterií a s maximální kapacitou až na 300 km.

Většina elektrokol se vyrábí v Číně. Mezi výrobce elektrokol v Česku patří například firma 4EVER ze Studénky či Bike Fun z Kopřivnice.

Česku se předloni vyrobilo 350 000 kol, což bylo ve srovnání s rokem 2013 o pět procent více. ČR je 11. největším producentem běžných bicyklů v EU. Prodeje bicyklů se v Česku zvýšily proti roku 2013 o 14 procent na 380 000. Vyplývá to z poslední zprávy The Association of the European Bicycle Industry.