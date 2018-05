Elektrokolo už není jen pro staré, vyšlape s vámi tuk z těla

Jak vybrat elektrokolo? KOLA DO 20 TISÍC KORUN

Raději si ještě rozmyslete, zda si chcete opravdu koupit elektrické kolo, nebo si raději pořídíte tradiční bicykl. Na trhu sice jsou levnější modely, musíte však počítat s tím, že budou kvůli ocelovému či duralovému rámu těžší, budou mít horší dílenské zpracování, méně kvalitní baterii, a tím pádem kratší dojezd, baterie se bude déle nabíjet a elektronika i komponenty bicyklu budou méně spolehlivé. Skutečně se vám takový nákup vyplatí? Levné skládačky nebo výprodej: Pokud si i přes tato rizika elektrokolo přejete, zvolte raději skládačku (ty jsou obecně levnější) nebo starší model ve výprodeji. Nakupujte osobně a ve specializované prodejně, nákup e-kola v hypermarketu není ideální řešení. KOLA NAD 20 TISÍC KORUN

Je to sice velké zjednodušení, ale počítejte s tím, že městské kolo vás vyjde zhruba na 20 až 25 tisíc, cestovní 30 až 35 tisíc, slušná terénní kola obvykle začínají na 40 tisících korunách. Než začnete nakupovat, vydejte se do specializované prodejny a vyzkoušejte si několik různých modelů. Možná uvažujete o cestovním kole, ale třeba se vám bude nakonec víc hodit městské. A co když bude vašemu životnímu tempu nejvíc vyhovovat skládačka? Osobní zkušenost je důležitá, proto se vyhněte nákupu kola přes internet.

Horská kola: Jsou sice nejdražší, ale zajistí vám v terénu naprostou svobodu. To, co zatím dokázali jen vysportovaní bikeři, dnes mohou zvládnout i obyčejní smrtelníci díky silnému motoru a baterii s velkou kapacitou. Vyšší cena je dána odolným rámem, kvalitními brzdami a dobrým odpružením, bez toho by kolo nebylo bezpečné. Krosová a trekingová kola: Můžete najít cenově velmi dostupné modely, které ideálně kombinují prvky horských a silničních kol. Z terénních mívají tyto bicykly například odpruženou přední vidlici, ze silničního větší průměr kol a pohodlnější stavbu. Pláště mají hladší vzorek, který zaručí menší valivý odpor kola. Trekingová a krosová kola jsou si velmi podobná, ta první bývají určena pro cestování na delší vzdálenosti, ta druhá pro trochu sportovnější jízdu. Městská kola s nízkým nástupem: Velmi pohodlná e-kola s nosičem a odpruženou vidlicí i sedlovkou jsou určená pro každodenní užívání a mají rám s nízkým nástupem, který umožňuje pohodlné nasedání, a to i pro dámy v sukních nebo starší cyklisty. Pokud s ním vyjedete na kratší výlet za město, nebude si díky větším kolům připadat nepatřičně. Skládačky: Nejlehčí typ elektrokola, který váží obvykle kolem 18 kilogramů. Je to velmi praktické kolo na zdolání kratších vzdáleností, díky odpružení s ním přežijete i jízdu po dlažebních kostkách. Protože se dá jednoduše složit, můžete s ním bez problémů nastoupit do MHD nebo ho po návratu z práce vynést do vyšších pater.

Elektrokolo, které si lze půjčit ve sportovním centru v Semilech.