Elegance krásky nad Seinou se v La Défense směstná do krychle

Budova ve tvaru obří krychle, do které by se pohodlně vešla celá katedrála Notre-Dame, sice zdobí Paříž teprve desátý rok, ale za tu dobu se již stala jedním z osvědčených magnetů. Stavbu projektoval dánský architekt Otto von Spreckelsen jako součást grandiózního stavebního plánu, iniciovaného bývalým prezidentem Mitterrandem. Celá La Défense byla projektována jako studie města budoucnosti, ovšem svůj primát si získala i v současnosti - rozlohou přes 800 hektarů je největším moderním administrativním centrem Evropy.

Za posledních pětadvacet let vyrostlo v La Défense celkem šestačtyřicet výškových budov. Nejvyšší stavby tady vlastní společnosti Elf a Fiat. Oba obři měří stejně - 175 metrů. Ovšem za povšimnutí stojí i "pomníky" dalších vlivných organizací. Tour GAN je budovou pojišťovny Groupement des Assurances Nationales ve tvaru řeckého kříže. Trojúhelníková věž PFA je zase zajímavá pro svá zrcadlová okna, v nichž se silně odrážejí obrysy okolních staveb, ale i svit slunce. A mezi tím vším, kdesi dole ve stínu, jsou rozesety bizarní sochy pařížských i světových umělců.

Avšak v La Défense nejsou jen moderní obchodní paláce. Vypravíte-li se sem na návštěvu, rozhodně byste neměli opomenout navštívit také unikátní kino, umístěné v obří kouli v těsném sousedství Velké archy. Promítací plátno o výšce osmiposchoďového domu patří k největším na světě a zhlédnutí filmové projekce uvnitř kulovité stavby je zážitkem podávajícím přesvědčivý důkaz, jak snadné je ošálit smysly. Vstupné sice není zrovna nejmenší (57 franků), ovšem zábava je to jedinečná. Díky širokoúhlému promítání systémem IMAX (zkratka z anglického Imagine maximum) je divák sedící v kupoli vtažen do filmového děje a slabším náturám se z toho lehce zatočí hlava. Na programu jsou většinou akční snímky vytvořené speciálně pro tento formát - například jízda na horské dráze, let vrtulníkem nad mořskými útesy či dobývání horských štítů. Škoda je jen, že výklad není i v jiném jazyce než jen ve francouzštině. A hlavně myslete na jednu věc: pokud se vám při promítání udělá špatně, nezapomeňte, že stačí zavřít oči.

Vyjížďku na La Grande Arche si nechte na závěr. Ze samého vrcholku, z výšky 105 metrů, je totiž skvělý výhled na celu "starou" Paříž. Skleněný výtah vás do horního patra vyveze za dvaatřicet franků.

Přes strohé stavby administrativních budov čtvrti příštího tisíciletí dohlédnete na všechny skvosty, které proslavily město už v dobách minulých. Příjemné spojení historie a budoucnosti, krásného s jinak krásným.