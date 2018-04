Elbrus: když vás na vrchol táhne jen vůle

MŮŽE SE HODIT Doprava a doklady

a) letecky do Petrohradu a pak do Minerálných Vod pak pronajatým taxíkem do Baksanského údolí b) vlastním vozem nebo autobusem s některou outdoorovou cestovní kanceláří po trase Český Těšín, Lvov, Kyjev, Rostov na Donu, Pjatigors, vesnice Elbrus. Je třeba počítat s několikadenní úmornou cestou (zdržení na hranicích , nesčetné silniční kontroly, úplatky apod.) . My jsme cestovali skoro 4 dny, když jsme na ruských hranicích strávili 12 hodin!

Je potřeba mít vyřízené tranzitní ukrajinské vízum při cestě vozem a pobytové ruské vízum a cestovní pas platný alespoň 3 měsíce po ukončení pobytu. Noclehy a jídlo

Lze využít několika velmi skromně vybavených kempů v okolí vesnice Elbrus, lze využít i dražšího ubytování v soukromí. A samozřejmě táboření ve volné přírodě. Ke stravování doporučuji mít základ z vlastních zásob (dehydrovaná strava, těstoviny atd.). Bez problémů lze dokupovat chléb, zeleninu i ovoce v místních velmi dobře zásobených obchodech za pro nás velmi dobré ceny. Mapy a průvodci

Lumír Pecold – Kavkaz, Press, Frýdek – Místek 1999 – nejobsáhlejší u nás vydaný průvodce Kavkazem Mapa Mount Elbrus v měřítku 1: 50 000 – britská edice EWP/WCP