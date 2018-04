Na Elbrusu vyrostl ekohotel. Je nejvýš v Evropě, tvrdí některé zdroje

Hotel se nachází na jižní straně hory a neaktivní sopky Elbrus, v 3 912 metrech nadmořské výšky. Nad ním se pak tyčí typický dvojvrchol Elbrusu (západní 5 642 a východní 5 621 m). Pro srovnání, loni otevřená chata na Mont Blanku je postavená ve výšce 3 835 metrů.

Komplex se nachází na normální výstupové trase hory, na jižním ledovci, jen pár set metrů od bývalé chaty Priut 11, která v roce 1990 shořela a již nebyla obnovena.

Hotel, který nese název LEAPrus 3912, vyprojektovala a zároveň postavila italská firma LEAPfactory. Tvoří ho čtyři samostatné prefabrikované tubusy, součástí je i zabudovaná čistička odpadních vod. Komplex nabízí návštěvníkům celkem 49 lůžek a restauraci. Jednotlivé části hotelu se vyrobily v Itálii, poté je vrtulník dopravil na svahy Elbrusu, kde je tým specialistů smontoval.

LEAPrus 3912 se otevřel před měsícem, objednal si ho Severokavkazský horský klub, který se stará o rozvoj cestovního ruchu v oblasti. Nový hotel se má stát magnetem horolezců a vysokohorských turistů i určitou základnou v této klimaticky drsné lokalitě.

Ekologicky soběstačný hotel

Právě kvůli drsným podmínkám byla při výrobě tubusů použita vysoce odolná sendvičová konstrukce ze sklolaminátu a pryskyřice.

Hotel je energicky soběstačný: využívají se fotovoltaické panely, sofistikovaný potrubní rozvod pro centrální větrání s rekuperací tepla, LED osvětlení, zásobárna vody z roztátého sněhu... Všechny průhledné povrchy jsou vyrobené z pryskyřičných desek odolných proto poškrábání.

Dva tubusy slouží jako noclehárna a salonek pro hosty, palandy jsou podle počtu hostů nastavitelné pro maximální pohodlí. Ve třetím je umístěna restaurace a ubytovací jednotky hotelového personálu, v posledním jsou zabudované záchody a sprchy. Vše citlivě zasazeno do vysokohorské krajiny, s panoramatickými výhledy na pohoří Kavkazu.

Hotel, sestávající ze čtyř tubusových konstrukcí, zapadá citlivě do drsné vysokohorské krajiny.

Je nejvýš?

O tom, zda je nejvyšší horou Evropy Elbrus, nebo Mont Blanc (4 810 m), vedou odborníci spory již několik let. Odvíjí se od toho, kudy vede hranice mezi Asií a Evropou a právě průběh této hranice je sporný.

"U Kavkazu je trochu sporné, jestli jde hranice jeho severním úpatí. Tím pádem by byl celý Velký Kavkaz včetně Elbrusu samozřejmě v Asii. A nebo by byla hranice vedena takzvanou Kumomanyčskou sníženinou – Kuma je řeka, Manyč je taky řeka, takže by to šlo přes tyto řeky, ještě trošku severněji od úpatí Kavkazu. Ale v obou případech je Velký Kavkaz asijské pohoří," vysvětlil Vít Vilímek, vedoucí Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v loňském rozhovoru pro Český rozhlas. Zároveň poukázal na to, že tvrzení, že Elbrus je nejvyšší horou Evropy, vzniklo mimo jiné i špatnými překlady odborné literatury, zejména z USA.

"Kontinentální hranici mezi Evropou a Asií (která není, na rozdíl od jiných kontinentů, jednoznačně vymezená např. mořským průlivem) kladou na hřeben Kavkazu výhradně a pouze američtí geografové," potvrzuje kartograf a publicista Vít Štěpánek.

Ať tak či onak, nový hotel na Elbrusu představuje pro vysokohorské turisty šikovnou základnu i jedinečnou atrakci.