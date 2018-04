Ekologové se připravují na úklid Jizerských hor

"Rozmístit tam odpadkové koše nelze. Jejich pravidelný odvoz po většinu roku znemožňuje sníh. Navíc by popelářské vozy na lesních cestách zvyšovaly dopravní zatížení hor," uvedla

Doubnerová. Dodala, že existuje mnohem jednodušší řešení, jak se s problémem s odpady vypořádat. "Každý, kdo cestou do hor unese plnou láhev a jídlo, jistě unese zpět i prázdné obaly, aby je mohl vyhodit do své popelnice doma ve městě," poznamenala.

Loni se podzimního sběru odpadů zúčastnilo asi 150 dobrovolných sběračů, především turistů, skautů a školáků. Celkem naplnili za víkend 40 velkoobjemových popelnic.

Podzimní úklid Jizerských hor, na který v minulých letech získala Společnost pro Jizerské hory granty od zahraniční ekologických nadací, letos poprvé podporuje ministerstvo životního prostředí.