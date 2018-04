Ekologická stezka vede sídlištěm

"Je to neobvyklé, ale zajímavé. Podobná stezka už tady kdysi byla. Vlastně jsme ji obnovili. Kdo má zájem, dozví se například, jaké stromy a rostliny tady rostou a jaká zvířata tady žijí," řekla Denisa Olivová z referátu životního prostředí radnice Brno-sever.

V sídlišti žije například několik druhů měkkýšů, ježci, ještěrky, lasice, divoký králík, z ptáků například drozdi, pěnkavy, sojky a také třeba silně ohrožený krutihlav obecný. Celkem v Lesné zaznamenali pětasedmdesát druhů ptáků. Středem sídliště se také táhne asi sedmisetmetrová Čertova rokle se stoletými stromy.

"Je to výborný nápad. Je to pro obyvatele velmi přínosné," soudí o stezce vedoucí bezbariérového centra volného času v Brně-Lesné Milada Bogdálková. Také ředitel brněnského EkoCentra Zbyněk Zavadil tvrdí, že ekostezka sídlištěm je výborná věc. "Strašně se mi to líbí. Pomáhali jsme při jejím budování radou a grafickým zpracováním panelů," řekl. "Lesná je ale specifické sídliště se spoustou zeleně. Něco jiného by to bylo přímo ve městě. Byl by to problém - na některých místech v Brně by ty cedule musely být kritické," dodal.

A kolik to všechno stálo? "Je v tom velký podíl darů a dobročinnosti. Skutečné náklady vlastně nikdo nezná," pochvaluje si starostka Brna-severu Marta Hartlová. Podle Miroslava Sedláčka ze sdružení Soliton, který byl koordinátorem projektu, lze skutečné náklady na vybudování stezky odhadnout zhruba na sto tisíc korun.

Už před otevřením se ale na některých panelech podepsali vandalové - například na stanovišti v rokli je urvaná stříška. "Nás ale nedostanou. Musíme být vytrvalejší," poznamenal Sedláček. "Chceme, aby si stezku vzali obyvatelé za svou a sami si ji hlídali," dodala starostka Hartlová.