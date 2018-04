Eiffelovka se přestala v noci třpytit

Celý systém je poškozen, vysvětlil rozhodnutí zastavit světélkování zástupce ředitele společnosti spravující Eiffelovu věž Jean-Bernard Bros.



Věž by ale měla zůstat pod "fádním" tradičním osvětlením jen do začátku roku 2003, protože pařížská radnice se rozhodla, že populární světélkování by se mělo na věž vrátit. Podle Brose horolezci nyní v září odmontují dosavadní systém, pak se Eiffelovka bude rok natírat a potom by se mělo na věž umístit nové osvětlení, které bude mít životnost deset let a bude stát 36 miliónů franků.



Do té doby se návštěvníci a Pařížané budou moci těšit aspoň majákem, který se na věž vrátil rovněž s příchodem roku 2000. Maják v barvě trikolóry byl na Eiffelovce již při jejím postavení v roce 1889 a v různých obměnách na ní fungoval až do roku 1970, kdy byla nad územím Paříže zakázána letecká doprava.