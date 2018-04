EIFFELOVKA BUDE DÁL SVÍTIT

Pařížská Eiffelova věž si ponechá svůj světélkující efekt i po letošním Silvestru, kdy se mělo osvětlení změnit, a to nejméně do jara. K oslavám nového tisíciletí byla slavná věž pokryta 20 000 zvláštními žárovkami, které každou hodinu po dobu deseti minut freneticky světélkují a oživují nebe francouzské metropole. Systém měl být vypnut a demontován na konci roku 2000, ale pro velký úspěch u turistů i místních obyvatel se pařížská radnice rozhodla vše zachovat nejméně do jara.