Eiffelova věž dostane novou atrakci. Turisté budou chodit po nebi

Společnost, která spravuje Eiffelovu věž, plánuje na příští rok menší rekonstrukci. Za 17 měsíců by měla plošina v prvním patře, která je ve výšce 57,6 metru, získat novou podlahu. Bude celá ze skla a tedy průhledná.

Bude z ní velmi dobře vidět na náměstí pod věží, a když turisté zvednou hlavy vzhůru, spatří mnohem více vnitřností rozhledny. "Turisté si budou připadat, jako že chodí po nebi. Mnohem lépe uvidíte strukturu stavby, hlavně kolem nosníků. Odhalíte trochu více kouzla Eiffelovy věže," těší se prezident společnosti Jean-Bernard Bros.

Pro ty, kterým by se příčila představa procházet se po "ničem", budou okraje podlahy ohraničeny, takže se budou moci dívat dolů, aniž by na sklo vstoupili.

Navíc mezi pilíře věže dosednou tři prosklené vyhlídkové vikýře. Rekonstrukce prvního patra přinese také novou konferenční místnost, restauraci a výukové prostory. A poprvé se celé první patro zpřístupní vozíčkářům.

Nejde ale jen o lepší výhled na Paříž skrz skleněnou podlahu. Jak se nechali slyšet architekti Alain Moatti a Henri Rivière, nové toalety na prvním patře budou nejkrásnější na celém světě.

To všechno by mělo symbolu Paříže a Francie vůbec přilákat nové návštěvníky. Každý rok jich na 324 metrů vysokou stavbu přijde sedm milionů. V prvním patře se ale zastaví ani ne polovina z nich. Většině připadá to nezajímavé, když to není tak vysoko. Správci doufají, že mírná předělávka udělá z prvního patra mnohem atraktivnější zážitek.

Na novou senzaci je vyčleněno okolo 25 milionů eur a práce začnou příští rok. Od otevření věže v roce 1889 ke stému výročí Francouzské revoluce a zároveň ke Světové výstavě je to teprve třetí obnova věže. A práce budou probíhat za plného provozu.