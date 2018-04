Egyptští muslimové mohou koupit k svátku obětinu i po internetu

16:43 , aktualizováno 16:43

K muslimskému velikému či obětnímu svátku (íd al-kabír) si Egypťané mohou koupit ovci určenou k obětování i od počítače, a to díky speciální internetové stránce www.sheep.masrawi. Je to poprvé, kdy dostávají příležitost využít o svátečních dnech spojených s velkou poutí hadždž nejmodernější technologii. Informovala o tom dnes agentura AFP. "Klienti při objednávce upřesní váhu a počet žádaných zvířat; chovatelé jim zakázku doručí až do domu," říká Gamál Salím ze společnosti, která stránku před měsícem a půl otevřela.