Egyptská Taba: nedotčená krása

Podél pobřeží Rudého moře se Taba rychle rozrůstá. Stala se i střediskem světových hotelových řetězců (Sofitel, Marriott). Pro ty z vás, kteří se chcete vyhnout masové turistice, je Taba místo jako stvořené. V oblasti se naskýtají nezapomenutelné pohledy na blankytné moře, skály a zátoky a současně panoráma hor. Mezi Tabou a Nuweibou se rozvíjí turistický projekt Egyptská riviéra. V části Taba Heights vzniká budoucí centrum celé oblasti s nejluxusnějšími hotely a golfovým hřištěm.



Rozhodně nevynechejte

Taba je ideálním výchozím bodem pro výlety do okolních zemí. Jedině odtud máte možnost zavítat přímo z fascinující divočiny egyptské Sinaje do luxusního izraelského přístavu Eilat, kde si zaplavete s delfíny. Při pobytu v Tabě mají návštěvníci mimořádnou příležitost navštívit nejvyhledávanější historický skvost Jordánska – skalní město Petru, což patří k nezapomenutelným zážitkům.

Překrásný je i výlet do kláštera svaté Kateřiny, kde Bůh zjevil Mojžíšovi Desatero.

I když Taba není natolik známou destinací pro potápění jako střediska Sharm El Sheikh nebo Hurghada, má rozhodně co nabídnout: působivé panenské útesy, bohatou podmořskou faunu a pestrobarevné korálové útesy. Charakteristické je téměř nulové proudění, a proto jsou ponory vhodné pro začátečníky i pokročilé. Potápěči budou zcela jistě odměněni pohledem na mořské koníky a rozedrance, kteří se v žádné jiné části Rudého moře nevyskytují. Dále od pobřeží je možné s trochou štěstí pozorovat rejnoky, barakudy, makrely a tuňáky.

Jedním z nejznámějších míst v oblasti je úchvatný Pharao’s Island, který se nachází 7 km od Taby a nabízí nejen nad vodou (středověký hrad), ale i pod vodou skvělé zážitky (tři různé ponory okolo ostrova). Ostrov, který je obklopen průzračně modrou, tyrkysovou vodou, byl dříve fénickým přístavem, později byl dobyt křižáky a poté se dostal do rukou sultána Salaha El Dina. Ostrov a sultánova pevnost zůstaly nedotčeny dodnes.

Korálový útes kolem ostrova je vyhledávaným místem vyznavačů šnorchlování i klasického potápění. Pokud se ještě nepotápíte, můžete to zkusit v některém z kurzů.

Mezi nejlepší místa pro potápění patří také Fjord, malá chráněná zátoka 15 km od Taby, kde mezi korály vyvěrá do moře sladkovodní „pramen“, čímž vzniká široká opalizující vrstva smíšené vody. Vychutnejte si ponory v lokalitách Maxwell’s, Ras Amira, Saracen, Marsa El Muqabila. Vyberte si z naší nabídky hotely, v jejichž bezprostřední blízkosti naleznete korálové útesy, jako např. Marriott Resort, Radisson SAS Resort, Sofitel Taba Heights aj.





Praktické tipy

Obchody a stánky s turisticky atraktivním zbožím bývají otevřeny dlouho do noci. V obchodech i na bazaru nezapomeňte, že se nacházíte v Orientu, kde je smlouvání součástí nákupu. Zajímavým suvenýrem mohou být předměty z alabastru, jejichž nabídka je velmi pestrá. Některé jsou ruční, jiné průmyslové výroby. Jiným artiklem jsou výrobky z mědi nebo bronzové tácy vykládané mědí.

Egypt je pověstný svými krásnými koberci – při koupi žádejte certifikát o původu. Stříbrné šperky lze koupit poměrně levně, rovněž zlato je k dostání všude. Typické jsou přívěsky ve tvaru skarabea, lilie nebo s arabskými nápisy. Běžně je možné zakoupit svitky papyru, dřevěné předměty vykládané perletí, galábíje – egyptské volné košile, koření, parfémy a vonné esence všeho druhu – ty bývají považovány za nejlepší na světě.



Pobytové oblasti:

Taba

Taba je rájem na zemi stvořeným pro luxusní prázdninové pobyty v hotelových resortech, které jsou zasazeny do překrásné přírodní scenerie, se kterou se může srovnávat jen velmi málo míst na světě. Pobřeží od Taby po Nuweibu je nejmalebnějším na Sinaji. Vyniká především svými skalními masivy padajícími až ke zlatým plážím.



Taba Heights

Taba Heights je úchvatné celoroční středisko, ideálně situované na jednom z nejkrásnějších míst na egyptském poloostrově Sinaj, cca 25 km od letiště v Tabě. Střetávají se zde skořicově zbarvené hory s vyprahlou pouští a křišťálově se třpytícím mořem. Středisko nabízí mnoho sportovních, nákupních i kulturních aktivit, 18jamkové golfové hřiště, potápěčské centrum i centra vodních sportů. Z jachetního přístavu, který je součástí tohoto centra, se velmi pohodlně a rychle dostanete do jordánské Akaby. V oblasti Taby je většina pláží písčitých se vstupem do vody přes korál – vhodná obuv do vody. Toto středisko v jednotném, osobitém estetickém stylu s prvotřídním servisem nabízí jedinečnou relaxaci na jednom z nejstarších a nejtajemnějších míst na Zemi.