Propagační materiály bude vysílat kanál National Geographic a objeví se rovněž na sociálních sítích. Půjde o informační videa o turistických lokalitách v Egyptě. Listu Al-Ahrám to řekl Hišám Dimajrí z propagační agentury.

Kampaň se podle něj zaměří na Británii, Německo, Polsko, Českou republiku, Belgii a Blízký východ. V Británii už kampaň běží od ledna a akce se pořádají na tržištích, náměstích i v londýnských ulicích.

Egypt se snaží oživit sektor cestovního ruchu poznamenaný revolucí v roce 2011 a také útokem na letadlo s ruskými turisty. O život při něm roce 2015 přišlo 224 lidí.

Egypt se také zúčastnil mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Latinské Americe. Konal se loni na podzim v Buenos Aires a Egypťané se tam snažili seznámit Jihoameričany s možnostmi, jež Egypt turistům nabízí.

Egypt také do země v rámci kampaně začal zvát zajímavé a populární osobnosti. Tamní úřady si od jejich návštěv slibují větší zájem turistů o destinaci. V minulém roce tak přijal pozvání do státu na severovýchodě Afriky například i hollywoodský herec Will Smith, televizní osobnost Kourtney Kardashianová nebo argentinský fotbalista Lionel Messi. Přečtěte si: Nejvyšší muž a nejmenší žena světa lákají turisty do Egypta.

Loni v září získal materiál Toto je Egypt cenu za nejlepší propagační video z Blízkého východu. Cenu udělila Světová organizace cestovního ruchu při OSN (UNWTO) v Číně a Egypt tam porazil 63 zemí.