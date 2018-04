Egypt problém žraloků nevyřešil. Šarm aš-Šajch znovu zavírá pláže

Úřady zakázaly přístup na všechny pláže kromě vybraných šesti. Ve většině oblastí v blízkosti pobřeží je také zakázáno potápění, na několika místech je povoleno jen pod dohledem hotelového personálu. Guvernér Jižního Sinaje bezpečnostní opatření zdůvodnil tím, že bezpečnost turistů má přednost před zájmy hoteliérů.

Problémy v Šarm aš-Šajchu začaly na přelomu listopadu a prosince, kdy žraloci vážně poranili tři plavce z Ruska a jednoho z Ukrajiny. Všechny oběti přežily. Krátce poté ale žralok napadl německou turistku, která se potápěla se šnorchlem, a zabil ji. Od roku 2004 to byl první útok žraloka v oblasti, který skončil smrtí.

Otazníky kolem útoků

Spekulace o příčině útoků se točí kolem nelegální činnosti, které se mají dopouštět výletní lodi. Ty prý do moře hází návnady a lákají na ně žraloky, aby si je turisté mohli fotografovat. Krmit žraloky je v Egyptě zakázané.

Podle další teorie žraloky mohl k pobřeží zahnat nedostatek potravy, způsobený nadměrným rybolovem.

Šúša naopak tvrdí, že útoky pravděpodobně vyprovokovala loď s nákladem dobytka, která do moře házela zdechliny ovcí. Ještě před několika týdny ale nevylučoval ani možnost, že za útoky stojí izraelská zpravodajská služba Mosad. (Čtěte: Proč útočí žraloci v Šarm aš-Šajchu? Vědci tápou, Egypt podezřívá Mosad")

Pokles prodeje zájezdů

Zprávy kolem útoků žraloků v oblasti znejisťují i české turisty. Češi sice nejvíce létají do Hurghady, kam míří jeden charter týdně a kde se obavy ze žraloků nijak zásadně v poklesu prodeje zájezdů neprojevily.

Cestovní kanceláře však zaznamenaly menší zájem o pobyty v oblasti kolem Šarm aš-Šajchu, kde se obavy turistů na prodeji těchto zájezdů podepisují," uvedl pro iDNES.cz Tomio Okamura, viceprezident a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Mluvčí cestovní kanceláře Fischer Dan Plovajko naopak tvrdí, že jim prodej zájezdů do Egypta, a to ani do Šarm aš-Šajchu, neklesl. "Přispívá k tomu i fakt, že Češi mnoho jiných alternativ zimní dovolené v podobných cenových relacích nemají," domnívá se Plovajko.