Egypt: ochutnejte místní speciality, nebudete litovat

V Egyptě mají fantastické jehněčí kotletky. A jak říká redaktor MF DNES Hany Farghali, ve zdejších restauracích vám mohou do pusy létat i pečení holubi. "Nebývají však k dostání v letoviscích a levných bufetech. Naservírují vám je v dobrých restauracích ve městech, třeba v Káhiře," radí.

Ze sladkostí si určitě dopřejte kunafu, což je nudlový závitek plněný pistáciemi, máčený v medu.

Z piv je podle Farghaliho nejlepší egyptská Stella: "Je to smetanovité pivo, nechci se rouhat, ale je snad ještě lepší než budvar." V Egyptě mají i slušný výběr nealkoholických piv.

Na tržišti smlouvat, v restauracích ne

Egypťané vás budou hostit, i kdyby sami měli hladovět.

A určitě budete mít problém celou porci sníst. Dát jim pak od cesty jen pár drobných proto může působit jako výsměch.

Při placení za jídlo je slušné dát bakšiš pět až deset procent z ceny objednávky. Právě z drobných, které dostanou navíc, totiž Egypťané žijí. Zatímco na tržištích musíte smlouvat a je nutné usmlouvat nejméně třicetiprocentní slevu, u jídla to nezkoušejte. To se totiž považuje za urážku.

"V Egyptě je dobré mít po kapsách drobné eurocenty. Existuje tu totiž celá řada v podstatě zbytečných povolání, jako třeba otvírač dveří nebo podavač ubrousků na utření rukou na toaletě," říká Farghali.

Lidem, kteří vám však "vskočí do fotky" a pak žádají drobné, nic nedávejte. Je to jen trik, jak z cizinců vyloudit peníze.

Další trik spočívá v tom, že vám někdo něco dává. A jen proto, že jste "jako jeho bratr". Dřív nebo později bude chtít pravděpodobně nějakou protislužbu.

Na silniční pravidla se tu nedbá

"S taxikáři nebudou mít problém lidé z Prahy, kteří vědí, jak to chodí. Ostatní by nikdy neměli do taxíku nasedat, dokud si nevyjednají smluvenou cenu předem," varuje Farghali. A českým turistům příliš neradí, aby si půjčovali automobil nebo motorku.

Jízda v Egyptě může být dost nebezpečná. Egypťané totiž s oblibou jezdí se zmáčknutým klaksonem a na silniční pravidla příliš nedbají. Přitom se předhánějí v tom, kdo na ostatní zakřičí sprostější nadávku.

Pokud se toužíte projet na velbloudu, pečlivě vybírejte. Turističtí velbloudi totiž docela často mívají svrab. Když už se pro jízdu rozhodnete, pak nejlépe s karavanou v poušti.