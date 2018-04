Egypt a Tunis jsou v Česku stále v kurzu. Jsou blízko a levné

Obavy z nepokojů z počátku roku jsou ty tam a obě destinace jsou už opět v kurzu. Není se čemu divit. Egypt i Tunisko mají oproti jiným exotickým destinacím dvě velké výhody: jsou o hodně blíž, v Tunisku jste letadlem dokonce už za dvě a půl hodiny, a dovolenou v obou zemích na severu Afriky pořídíte za dobrou cenu.

Egypt: moře je eldorádem potápěčů

Dovolená v Egyptě nabízí takřka neomezené možnosti - nádherné písečné pláže, překrásné a teplé moře, jež je eldorádem potápěčů, mnoho cílů k poznávání, takže kromě dovolené u vody se můžete seznámit i s bohatou a tajuplnou historií této země.

Safaga je klidná destinace vhodná jak pro milovníky vodních sportů, tak pro rodiny s dětmi, které ocení mělké dno a pozvolný vstup do moře. Objevíte tady zajímavé potápěčské lokality, které jsou díky slabému mořskému proudu a dobré viditelnosti přístupné i úplným začátečníkům. A protože sem nemíří tolik turistů jako do Hurghady nebo Šarm aš-Šajchu, zůstaly korály stále téměř neporušené, mořskou flóru a faunu lze tady pozorovat i v noci.

Jezdec na velbloudu před prostřední ze tří pyramid v Gíze, Rachefovou, zvanou také Chefrénova. Tato pyramida je vysoká 136,6 metru a na špičce je ještě vidět zbytek původního povrchu. Rudé moře patří mezi nejnavštěvovanější potápěčská místa na Zemi. Vývoz korálů a veškerého podmořského bohatství je z Egypta zakázán. Díky tomu se daří uchránit pobřeží od drancování turistů.

Budete-li však chtít vyměnit klidné prostředí za místo plné ruchu, lidí a nekončící zábavy, vypravte se do nedaleké Hurghady, ta vás po této stránce uspokojí. Spojení obstarávají místní autobusy, vzít si můžete i taxi, ale nezapomeňte si domluvit cenu předem, mohli byste být nepříjemně překvapeni.

Největší muzeum pod širým nebem

Kolik zaplatíte V Egyptě se platí egyptskými librami a jedna vyjde v přepočtu na 2,80 Kč arabský chléb 1 EGP

mléko 1l 5 EGP

balená voda 1,5l 1,5 EGP

víno 1l 60 EGP

pivo 0,5 l 6 EGP

rychlé občerstvení 20 EGP V Egyptě se považuje za samozřejmost až povinnost o ceně vyjednávat. Pokud tak neučiníte, nejen že zaplatíte za zboží nepatřičně vysokou částku, ale ještě tím prodavače urazíte.

Během pobytu v Egyptě si dopřejte i trochu historie. Prakticky ze všech přímořských středisek se podnikají autobusové zájezdy do bývalého hlavního města Luxoru. Karnak, Luxor, Madinet Habu, Údolí králů a lokality v blízkém okolí tvoří archeologickou a turistickou oblast, kde jsou na malém prostoru nejvíce soustředěny starověké památky.

Ať už je to komplex chrámů v Karmaku, který dodnes zůstává největším náboženským monumentem, jaký kdy byl postaven, nebo hrobka královny Nefertiti, nejznámější egyptské královny reprezentující ženskost a krásu, v luxorském Údolí králů. Ta stojí opravdu za návštěvu, je to jedna z nejvelkolepějších hrobek v Egyptě, zdobená scénami zobrazujícími rituální pouť duše do podsvětí.

Do Tuniska za odpočinkem...

Ať zamíříte do Středomoří kamkoliv, téměř všude je dráž než v Česku. Jednou z výjimek je právě Tunisko, kde můžete strávit dovolenou za podobné ceny, na jaké jste zvyklí z domova. Nad jednotlivými výdaji tak nemusíte příliš přemýšlet a třeba jízda taxíkem vám tady přijde jako zcela normální záležitost. Také z letiště do hotelu se dostaneme poměrně rychle, protože tuniská letiště jsou rozmístěna kolem nejatraktivnějších turistických zón.

Přístav Tabarka na samém severu Tuniska je nádhernou směsicí přírody. Město leží v hornaté krajině u moře s písečnými plážemi, korálovými útesy, skalami a zalesněným vnitrozemím.

Jedním z nejvyhledávanějších míst v Tunisku je Tabarka na severozápadním pobřeží, kde v posledních letech vyrostl komplex nových moderních hotelů a bungalovů s bohatou infrastrukturou.

Celá oblast představuje protipól k známému, relativně monotónnímu východnímu pobřeží. Překvapí vás a okouzlí svěží barvy zeleně blízkých piniových a korkových hájů, nádherné eukalypty i bizarní tvary skalnatých výběžků zpestřující malebné písečné pláže.

Jako jediná turistická lokalita v severní Africe má okolí Tabarky vzácné korálové pobřeží připomínající egyptské Rudé moře, takže pokud se potápíte, budete se cítit jako v ráji.

… i za historií a přírodou

Také Tunisko je země plná historie. Určitě si váš pobyt u moře zpestřete výletem do mytického Kartága, kde odkaz punských válek přežil v římských památkách.

Kolik co stojí I v Tunisku se očekává, že budete smlouvat. Platí se tuniskými dináry, které stojí v přepočtu 15 korun. pečivo 0,25 TND

litr mléka 0,6 TND

0,5 l piva 0,8 TND

1,5 l balené vody 0,5 TND

známka na pohled do ČR 0,6 TND

lehátko, sluneč. na pláži 2 TND

Navštivte krásné Sidi Bou Said s bílými domky a modrými dveřmi, kde se procházela filmová Angelika. Amfiteatr v El-Djem z třetího století je nejstarším svého druhu v severní Africe, představení v něm mohlo sledovat až 35 tisíc diváků.

Zavítejte do Kairouanu, bývalého hlavního města a nejvýznamnějšího duchovního místa, jež se pyšní Velkou mešitou s krásně zdobenými sloupy a třemi majestátními branami.

Do Tuniska se jezdí také za Saharou. Můžete si objednat nejrůznější výlety, abyste se pokochali nekonečnými dunami z jemného písku. Na vlastní oči se přesvědčte, že Sahara je nejkrásnější při západu nebo východu slunce, kdy paprsky kouzlí v písku měkké stíny.

Dejte si pozor na kapsáře

Atmosféra mediny - tradičního tržiště vám bude připadat naprosto pohádková, ale jen do chvíle, než se stanete obětí kapsářů. Své věci si proto po celou dobu pobytu pečlivě hlídejte. Tomio Okamura doporučuje cennosti nebo důležité dokumenty uložit do hotelového trezoru a s sebou jako identifikační doklad nosit jen hotelovou kartu.

Měli byste také vědět, že když si chcete vyfotit Tunisana či Tunisanku, musíte se jich zeptat na souhlas. Je pravděpodobné, že za to budou chtít peníze, a to i děti. Mešity se smějí fotit pouze zvenku, budova vlády, ministerstva obrany a vnitra, policejní stanice a policisté se nesmějí fotografovat vůbec.