Marsa Alam a Dahab: tipy na příjemnou dovolenou v Egyptě

Co stojí za to vyzkoušet Dát si šíšu

Mahsi a další egyptská jídla, včetně typických mega sladkých dezertů

Šnorchlování na korálových útesech

Exkurze do pouště, jejíž barevnost vám učaruje (lepší je si ji domluvit přímo s řidičem, ideálně beduínem)

Tip pro ženy: strávit večer nakupováním se vším, co k němu patří, včetně ochutnání karkade (ibiškového čaje)