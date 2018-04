Edinburgh: město, kde se zrodila whisky

Zajímavá místa v Edinburghu

CENTRUM SKOTSKÉ WHISKY

Produkovat skotskou whisky není jednoduchá věc. Pokud se o tomto stoletími prověřeném moku chcete dozvědět něco více, navštivte Scotch Whisky Heritage Centre. A nezapomeňte, že Skotové říkají: Nejlepším způsobem, jak se něco o whisky dozvědět, je pít ji! Slainte mhath (na zdraví). KRÁLOVSKÁ MÍLE

Měří přesně míli a vede od královského hradu k paláci Holyrood. Je to edinburská hlavní tepna. Navštívit zde můžete ojedinělou věc: Mary King's Close, středověké město ve sklepeních pod povrchem. Skrývají se tu celé ulice a ožívají zde dávní řemeslníci. HRAD

Edinburský hrad toho má od 12. století už mnoho za sebou. Pevnost, královský palác, vojenská posádka, státní věznice. Dnes se stal spíše symbolem Skotska, který stojí za návštěvu. ARTHUR'S SEAT

Místo, kam se rodinky vydávají na výlety, sportovci na jogging, přátelé na narozeninový piknik. Je to s podivem, tento zelený kopec stojí jen pár kroků od centra, a tak "vypadnout z města" nedá ani tolik práce. Z vrcholu je krásný pohled na Edinburgh. FUDGE A SKOTSKÝ DUDÁK

Fudge a skotský dudák - to jsou zřejmě dva nejtypičtější symboly skotského Edinburghu. Dudáka v kostkovaném kiltu potkáte na každém druhém rohu a fudge vlastně taky. Jde o bonbony vzdáleně připomínající naše karamelky. Připravují se na sto způsobů, s oříšky, rozinkami, a protože jsme ve Skotsku, letí tady především fudge ochucené whisky.

BRITANNIA

Královská jachta Britannia ujela více než milion mílí, navštívilo ji 968 oficiálních návštěv, odehrávaly se tu dovolené či líbánky členů britské královské rodiny, které sloužila čtyřicet let. Její poslední cesta vedla do edinburského přístavu Port of Leith, kde je od října 2001 otevřena veřejnosti. CALTON HILL

Tomuto edinburskému kopci přezdívají "Atény severu". Ale s řeckým městem si to plést nebudete, na vrcholu totiž vyhrává pravý dudák. Také tady stojí nedokončená budova Pantheonu, městská observatoř a pomník skotského filozofa Dugalda Stewarta. Je odsud také nádherný pohled na město.