Ebola zabíjí v Ugandě

To v devadesáti procentech případů končí smrtí. "Je to hrozná nemoc. Nemocní se vám doslova rozpadají před očima," řekla belgická lékařka Barbara Kerstiensová, která pracovala v africkém Kongu. Virus, jehož původ je zatím neznámý, se přenáší krví a tělními tekutinami a nemoc se projevuje vnitřním i vnějším krvácením z tělních otvorů. Nové testy však ukázaly, že zdrojem nákazy může být i kontaminovaná potrava nebo prosté zanedbání hygieny.

"Nepropadejte panice, přijali jsme veškerá opatření, abychom šíření viru zabránili," ujišťoval včera ugandský ministr zdravotnictví. Snažil se tak čelit obvinění, že vláda problém eboly dosud bagatelizovala - navzdory tomu, že původně třicetikilometrový okruh rozšíření horečky se v posledních dnech rozšířil na sto kilometrů. Je to poprvé, co se horečka ebola objevila v Ugandě. Poté, co byl virus v roce 1976 poprvé zaregistrován v Kongu - a nazván podle tamní řeky -, zabíjel v Gabonu, Súdánu, Libérii a Pobřeží slonoviny.

Ze zhruba tisíce případů nemocných, které registruje WHO od roku 1976, zemřelo 793 lidí. Šlo především o obyvatele afrických států, ale jednotlivé případy se objevily i v Británii. V roce 1976 se například nakazil kontaminovanou jehlou pracovník laboratoře. A snad jen náhodou unikly nákaze i oběti japonské sekty Óm šinrikjó, která před pěti lety zaútočila jedovatým plynem v tokijském metru. Americký časopis New Yorker napsal, že členové sekty cestovali v roce 1992 do Zairu, kde shromažďovali virus pro použití v biologických zbraních.