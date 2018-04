Boj o sedadla v letadlech easyJet končí. Letenky lze koupit s místenkou

Sedadlo vepředu nebo u nouzových východů stojí navíc osm liber, což je v přepočtu asi 248 korun. Cestující, kteří si chtějí dopřát větší prostor pro nohy, si připlatí 12 liber (372 korun).

Letecká společnost easyJet k nové službě řekla, že ji vyzkoušela na některých letech již v dubnu a zjistila, že 71 procent zákazníků o ni mělo zájem. Dalších 60 procent lidí se pak vyjádřilo, že pokud by tato služba byla k dispozici, dalo by pravděpodobně přednost letu s easyJetem, napsal britský list Daily Mail.

Až dosud si lepší sedadlo mohli dopřát cestující, kteří si připlatili za rychlejší nástup do letadla, tzv. Speedy Boarding, nebo držitelé věrnostních karet. Nyní bude nadále platit, že přednostního nástupu do letadla budou moci využít kromě pasažérů, kteří si připlatili za konkrétní sedadlo, jen cestující s letenkami Flexi Fare a držitelé karet easyJet plus. Samostatně si za rychlejší nástup do letadla již nebude možné připlatit. Detailní informace o nové službě najdete ZDE.

"Přidělování sedadel na našich letech je zatím největší změnou v historii naší letecké společnosti a zároveň příkladem toho, že easyJet se opravdu snaží usnadnit a zpřístupnit cestování všem svým pasažérům," uvedl Paul Simmons, ředitel britské pobočky easyJet.

Připlatili byste si za přidělené sedadlo?