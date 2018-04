Let bude opožděn o 86 let, omluvil se easyJet pasažérům

7:46 , aktualizováno 7:46

Na čekání na letištích jsou všichni cestující zvyklí, ale co je moc, to je moc. To možná prolétlo hlavou některým unaveným pasažérům poté, co jim v neděli v noci přišel po zrušení letu z Ženevy do Londýna omluvný e-mail od společnosti easyJet, že si na nový let musí počkat celých 86 let a jeden den.