Džajpúr a Puškar - dvě podoby indického Rádžasthánu

13:53 , aktualizováno 13:53

Po týdenním pobytu v Bombaji, když jsem uvažoval o další destinaci, napadlo mě nechat si poradit někým místním. Takže jsem se při cestě výtahem do svého hotelového pokoje zeptal zřízence, který mě vždy s úsmevem zdravil, jaké zajímavé místo by si vybral on. ”Džajpúr, pane,” vyhrkl bez váhání. Rádžasthán, jehož je Džajpúr hlavním městem, leží v severozápadní Indii. Tento převážně zemědělský stát patří k nejřidčeji osídleným částem subkontinentu. Ač je poměrně chudý, pro svou barvitost a exotičnost si mezi turisty získal značnou popularitu.