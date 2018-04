Nejkrásnější výhled na Krkonoše i africké safari. Dvůr Králové na kole

Dnešní cyklovýlet odstartujeme v malebném podkrkonošském městě Dvůr Králové, kde nás uvítá nespočet historických a uměleckých památek. Tu nejznámější reprezentuje kostel sv. Jana Křtitele se 64 metry vysokou věží, ve které znějí hned tři zvony - ten největší pochází už z roku 1505.

Tento gotický kostel, který byl vystavěn na místě původního románského kostelíka, se nesmazatelně zapsal do české historie. Právě tady totiž objevil Václav Hanka 16. září 1817 takzvaný Královédvorský rukopis, který obsahuje 14 písní, pocházejících údajně ze 13. století, a který "objevitel" patrně sám napsal. Ačkoliv se jedná pravděpodobně o falsum, rukopis výrazně ovlivnil atmosféru tehdy probíhajícího národního obrození.

Afrika v Čechách

Největším královédvorským magnetem však je místní zoo a africké safari, což je jediná atrakce svého druhu ve střední Evropě, kde se lze volně pohybovat mezi divokou africkou zvěří. Z kostela sv. Jana Křtitele je to do Afriky jen kilometr, sjedeme jeden kopec, druhý vyjedeme a jsme tu. Návštěvníci se tady mohou projíždět ve vlastním voze mezi volně pobíhajícími antilopami či zebrami, pozorovat slony nebo se pokoušet odhadnout, kam zrovna vyrazí smečka surikat. Ti, kteří nepřijeli autem, můžou využít místního Safariexpresu. A když pohled na volně pobíhající zvěř omrzí, tak je tu ještě možnost navštívit zákulisí zoo, dětské koutky či místní hospůdku.

Safariexpres projíždí mezi volně se pasoucími zebrami.

Pohádková přehrada Les Království

Ze Dvora Králové vyrazíme na severozápad a po sedmi kilometrech dojedeme k zajímavé přehradě. Jmenuje se Les Království a spojuje víc než úspěšně technickou a estetickou funkci stavitelství. Jejím hlavním posláním je ochrana před velkou vodou, ale zároveň může být i cílem rodinných výletů a cyklovýletů.

Obloukovou hráz, dlouhou přes 200 metrů, zdobí věžičky jako z pohádky, ale zajímavě architektonicky ztvárněné jsou i přelivy, výpusti, nebo dům hrázného. Krásu a jedinečnost místa navíc umocňuje zalesněné údolí Labe. Není divu, že přehrada byla vyhlášena národní technickou památkou.

Les Království. Autor: Vratislav Konečný

Nekrásnější výhled na Krkonoše

Z přehradní hráze vyrazíme přes Bílou Třemešnou na Zvičinu, ta se vypíná do výšky 671 metrů nad mořem a místní se chlubí, že je odsud ten nejhezčí výhled na naše nejvyšší hory. Kopec je to dlouhý a táhlý, ale na jeho vrcholu čeká příjemná hospůdka – Raisova chata, pojmenovaná po K.V. Raisovi, místním rodákovi. Dále tu stojí ještě pár obřích vysílačů, kostel sv. Jana Nepomuckého, ale hlavně je tu ten nejhezčí výhled do kraje široko daleko. V letních měsících je restaurační zahrádka doslova obsypaná turisty a důvod je nasnadě, takový pohled na Krkonoše, jaký se nabízí z vrcholu Zvičiny, jinde prostě nepořídíte. Je jen škoda, že rozhledna na vrcholu hospody je už delší dobu uzavřená.

Braunův betlém

Může se hodit Délka trasy: 44 km

44 km Čas jízdy: 4 hodiny

4 hodiny Nastoupáno: 750 m

750 m Náročnost: 2 - 3

2 - 3 Tip na ubytování: Dvůr Králové nad Labem – Penzion Pohoda, Kuks – Penzion Rogallo

Dvůr Králové nad Labem – Penzion Pohoda, Kuks – Penzion Rogallo Tip na stravování: Dvůr Králové nad Labem – restaurace U lemura, Zvičina - Raisova chata

Dvůr Králové nad Labem – restaurace U lemura, Zvičina - Raisova chata Doporučené kolo: horské, trekingové

horské, trekingové Cesty: asfaltové, šotolinové

Ze Zvičiny je to na Kuks sice patnáct kilometrů, ale polovina z kopce a zbytek po rovině, takže žádný strach. Projedeme několik sympatických vesniček a tři kilometry před Kuksem v obci Hřibojedy se dáme doprava. Právě tady začíná naučná stezka vedoucí na Kuks, která je osázena obrovskými sochami M. B. Brauna a jejíž dominantou je Braunův betlém – uprostřed lesa stojící soubor soch vytesaných do skály o velikosti cca 10 x 5 metrů. Dnes je bohužel hodně pokrytý mechy a lišejníky, takže občas trochu nezřetelný, ale i tak patří mezi nejkvalitnější díla českého baroka.

Dvanáct neřestí a ctností Matyáše Brauna

Terén naučné stezky je sice určený spíše chodcům než cyklistům, ale jsou to jen tři kilometry, takže se to dá zvládnout a na jejím konci nás navíc čeká vrchol dnešního výletu - Kuks.

Barokní komplex, který nechal postavit na přelomu 17. a 18. století hrabě Špork, sloužil původně vojenským vysloužilcům. Jeho součástí byly lázně, divadlo, kostel, závodiště a nemocnice. Bohužel ne vše se dochovalo až do současnosti. Dnes v budově nemocnice sídlí muzeum barokního umění a lékárenství a před ním stojí galerie barokních alegorických soch M. B. Brauna. Na jedné straně 12 neřestí, na druhé 12 ctností.

Ale už dost baroka, je čas na menší občerstvení. Takže přejedeme do stejnojmenné městečka stojícím na protějším svahu a navštívíme jednu z místních hospůdek.

Braunův betlém je dnes bohužel zarostlý mechy a lišejníky. Jedna z mnoha Braunových soch

Zajímavé muzeum na závěr

Z Kuksu je to podél Labe zpět do Dvora Králové pár kilometrů. Zbývá navštívit místní muzeum, které návštěvníky seznamuje (kromě historie města) s barokní křížovou cestou rodáka J. V. Bergla i s její současnou podobou od Františka Kalenského. Ve sklepení lze spatřit plastiky Otto Gutfreunda, Jana Štursy, Bohumila Kafky a dalších autorů. Třešničkou na dortu pak je stálá expozice vánočních ozdob. Foukání ozdob má ve zdejším kraji bohatou tradici a v muzeu, částečně interaktivním, jsou stovky ozdob různých tvarů, velikostí a barev. Vlastní výroba ozdob se sice za poslední století výrazně nezměnila, ale um a fantazie foukačů a dovednosti malířek dělají z tvorby ozdob doslova novou uměleckou disciplínu.