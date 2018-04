Dvoudenní přechod Malé Fatry, kterou Češi neznají

Lúčanské Fatře se mnohdy nesprávně říká Martinské hole. Tenhle název totiž přísluší pouze plochému žulovému masívu v okolí nejvyššího vrcholu Veľká lúka (1476 m), který vystupuje nad horní hranici lesa a je pokrytý kosodřevinou a alpínskými loukami.

Svým utvářením a reliéfem připomínají Martinské hole spíše Krkonoše či Jeseníky než členité karpatské hory, svou polohou nad městem Martinem v kombinaci s televizním vysílačem na nejvyšším bodě evokují pro změnu představu Ještědu a Liberce.

V minulosti dokonce vedla na Martinské hole i sedačková lanovka z předměstí Podstráne. Již řadu let však nefunguje, zbyly po ní jenom železné sloupy a průsek v lese.

V nepříliš dobrém stavu je i úzká horská silnička vedoucí do rekreačního a lyžařského střediska, které se rozprostírá na východních svazích ve výškách mezi 1200 až 1450 m. Komunikace má řízený jednosměrný provoz – od 8 do 12 hodin se jede nahoru, od 13 do 18 hodin dolů.

Veřejnou dopravou je prakticky nemožné se na Martinské hole dostat, takže pokud chcete zvládnout nějakou túru, musíte po svých a překonat téměř 1000 m převýšení.