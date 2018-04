Dvojník Vídně

Ne, slovenské Komárno nemá nic ze skvělosti vídeňských bulvárů či z lesku života v císařském hlavním městě. A přece právě tady měla být kdysi aspoň "náhražková" Vídeň. Ta myšlenka se zrodila z otřesu slavkovské porážky. Při návštěvě Komárna v roce 1807 vyslovil císař František I. megalomanské přání: "Vybudovat (z tohoto města) hlavní záložní místo celé monarchie, kde by se mohla ubytovat početná armáda o síle 200 000 mužů." Od tak velkého plánu museli stavitelé nakonec upustit, ale další Napoleonovo vítězství v roce 1809 jen posílilo odhodlání Habsburků vybudovat bezpečné útočiště pro císařský dvůr a úřady - útočiště, na němž by si vylámal zuby i největší vojevůdce Evropy. Komárno sloužilo jako důležitá pevnost už 250 let před Napoleonem a chránilo proti Turkům cesty na západ, do Rakous a na Moravu (ne vždy nejlépe: jednou obránci před Turky prostě utekli). Bez hrozby ze strany francouzského císaře by však zůstalo jen jednou z mnoha evropských pevností. Potřeby habsburského dvora z něj však udělaly největší pevnost střední Evropy - tak velkou, že ještě dnes se většina Komárna pohodlně skrývá v pásu bašt a valů. Paradox je, že obří pevnost posloužila jen jednou - a rozhodně ne císařskému rodu. Od prosince 1848 se tu bránili uherští revolucionáři proti habsburské armádě. Jejich činy dodnes připomíná soška Kamenné panny, umístěná na špici jedné z bašt citadely, která je přístupná alespoň zvenčí. Nápis pod sochou hrdě praví: Nec Arte, Nec Marte - Ani uměním, ani silou. Obránci totiž složili zbraně až dlouho poté, co byla všude jinde revoluce potlačena. Velitel pevnosti generál György Klapka si tím získal evropský věhlas. Ve stejné době, kdy uherský generál tak vytrvale bojoval ve jménu svobody a práva svého národa, umíral v kobkách jeho pevnosti na útrapy věznění slovenský kazatel Ľudovít Šulek. Byl zatčen, když se pokusil veřejně číst Nitranské požadavky slovenského národa. Jádro pevnosti ani její kobky ještě nejsou přístupné - patří dále armádě. Jen vnější pás hradeb, kde se chystá naučná stezka, se spolu s předsunutými pevnostmi za Váhem a na maďarské straně Dunaje otevírá zvědavým návštěvníkům. Řada ničivých zemětřesení, požárů a válečných katastrof způsobila, že ve městě nezůstalo mnoho památek na dobu před výstavbou obří pevnosti. Jednou z mála neporušených staveb města tak zůstává kostel svaté Rozálie, jehož rudá kupole jako zázrakem přežila i velký požár a dlouhé obléhání, jimž padly za oběť ostatní chrámy. Roku 1849 v něm proto bok po boku sloužili své mše kněží všech vyznání města: katoličtí, pravoslavní i reformovaní. A po všech zvratech času se vzácnou památkou Komárna stává i elegantní důstojnické kasino z poloviny minulého století, o pár desítek let starší klasicistní Zichyho palác u radnice nebo ocelový most, pojmenovaný po císařovně Alžbětě, nešťastné Sissi. Zpoza obloukovitých zábradlí mostu je hezký výhled na poklidně plynoucí, mocný proud řeky i okolní krajinu (která už patří Maďarsku). Řeka vypadá nezvykle pustě na to, že protéká podél velkého města. U břehů je připoutáno alespoň několik člunů. Žádný z nich se však ani náznakem nevyrovná skvělé lodi Bucetaurus, která kotvila v Komárně, když tu pobýval její pán, uherský král Matyáš Korvín. Ten už spolu s proudem řeky odešel do nedosažitelné dálky. Po něm přišli jiní. Jako na výsměch úsloví "Kde mluví zbraně, mlčí múzy" bylo Komárno i významným kulturním centrem a baštou maďarské kultury. Tady se narodil slavný romantický spisovatel Mór Jókai i autor populárních operet Franz Lehár. Tady také studoval "uherský Mácha", básník Sándor Petöfi, a mnozí jiní. Mór Jókai proto označil Komárno za "uherský Olymp", třebaže leží v rovině a vedle zemětřesení je často sužovaly záplavy. Ale za nedobytnými zdmi mocné pevnosti bylo prý "více kolébek spisovatelů než v nepoměrně větší Budapešti". * mocekm.mfdnes@skynet.beKromě návštěvy historického města se můžete v Komárnu vypravit také do termálních lázní. Zdejší minerální vody blahodárně působí na kloubní, revmatické a ženské nemoci. V létě na Dunaji ožívá také osobní lodní doprava. Z paluby lodí vypadá okolí Komárna zase jinak.V Komárně se můžete ubytovat ve dvouhvězdičkovém hotelu Panorama (dvoulůžkový pokoj stojí 650 Sk). K dispozici je také kemp se stejným názvem.Kolem důstojnického pavilonu, postaveného ve stylu anglické gotiky, se rozprostírá park. V budově dříve žily rodiny důstojníků.