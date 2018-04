Dvojice mladých ekologů se zabydlela v pravěké jeskyni Šipka.

Jeskyni Šipka na vrchu Kotouč u Štramberku na Novojičínsku, v níž byly na sklonku 19. století nalezeny pozůstatky pračlověka, znovu osídlili lidé. Dvojice mladých ekologů, která tam již 14 dní bydlí, tak chce poukázat na možnost žít zdravě i v dnešní společnosti. Je to podle nich zajímavější než rozbíjení výloh při ekologických manifestacích. Celý nápad vznikl tak, že jsme se s přáteli bavili o různých věcech a oni mi řekli, že s podobnými názory se mohu akorát tak vrátit do jeskyně. Tak jsem to zkusil," řekl dnes ČTK Pavel Knebl z Tiché na Novojičínsku, který společně s přítelkyní v jeskyni přebývá. Původně chtěli v jeskyni bydlet asi 14 dní, dnes však uvažují o tom, že tam zůstanou až do konce července. "Byli bychom rádi, kdyby po nás někdo převzal štafetu a jeskyni osídlil poté, co ji opustíme," poznamenal Knebl. Mladí lidé chodí zahaleni jen do kusů látky. "Den většinou trávíme tím, že nanosíme dřevo na topení a slámu, na které spíme," uvedl Knebl. Jídlo si vaří na otevřeném ohni a pokrmy připravují většinou z mouky. "V posledních dnech ale velkou část dne hovoříme s turisty, kteří se na nás chodí dívat," dodal Knebl. To je podle něj naprosto v pořádku, protože nenásilnou formou přibližují lidem zdravý životní styl. Jeskyně Šipka patří k nejvýznamnějším antropologickým nalezištím v České republice. V roce 1880 tam vědci objevili část mohutné dětské dolní čelisti pračlověka, velmi primitivní kamenné nástroje a mnoho kostí pravěkých zvířat. Stáří jeskyně odborníci odhadují na 40.000 let.