Dvojhlavý Mexičan straší další figuríny

Perri - muž z obřími bulvami. Měl tak velké oční bulvy, že nemohl zavírat oči ani ve spánku. Pracoval v cirkusech a varieté. Více než dvacet voskových figurín si mohou zájemci od úterka prohlédnout v Domě kultury Poklad v Ostravě-Porubě. Expozice představuje lidské anomálie a mezi vystavenými kousky nechybí ani Mexičan s dvěma hlavami. "Dále je tam třeba žena s prasečím rypákem či největší a nejtěžší muž světa," řekl organizátor výstavy Karel Králík.

Uvedl, že figuríny představují lidi, kteří skutečně žili nebo ještě stále žijí, a to i v českých ústavech. "V Paříži, Londýně i Praze se prezentují především známé osobnosti, naše výstava je o lidech, kteří se před světem spíše schovávali," řekl Králík.Doplnil, že na výstavě je také muž s nejsilnějšíma ušima, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů. V každém uchu totiž dokáže unést dvaatřicetikilovou činku.Výstava figurín, které jsou zapůjčeny z ruského Petrohradu, bude po celý rok putovat po České republice a poté zamíří do Švýcarska. Po Vánocích by organizátor rád v Ostravě představil také voskové figuríny známých osobností. Výstava lidí, s nimiž si zahrála příroda, potrvá v Ostravě do 30. července.