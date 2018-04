Dvě nové lanovky poslouží hlavně skokanům

Délka veškerých sjezdovek v Česku přitom nepřevyšuje jednu větší alpskou oblast ve Francii nebo Rakousku.



Jednotné permanentky tak letošní zimu budou platit jen pro Špičák, Bedřichov a Janov v Jizerských horách, Studenov a Horní Domky v krkonošské Rokytnici a celý areál Janských Lázní a lanovku na Černou horu. "Každý vidí jen to své, mezi malými provozovateli vleků je těžká domluva a málokdo vidí jen kousíček dopředu," rozladěně popisuje své zkušenosti z jednání o spojení středisek v Krkonoších ředitel areálu v Rokytnici Roman Ruščak.



Špindlerům Mlýn nabízí exotické spojení do jedné celosezonní permanentky s rakouskými menšími střediska Hinterstoder, Wurzeralm, Ötscher, Patscherkofel, Kössen a Hochficht. Celoroční jízdenka platí od 16. listopadu do 26. dubna a stojí 6500 korun. "Ve jmenovaných střediscích v pokladnách číslo jedna odevzdají lyžaři svoji celosezónní permanentku, prokáží se cestovním pasem a za to dostanou místní permanetku," popisuje tisková mluvčí Špindlerova Mlýna Dagmar Palatková. "Permanentky musí platit nejméně dva dny."



Nové lanovky na horách přibudou v Harrachově pouze pro potřebu skokanů u mamutího můstku a kombinovanou dopravu skokanů a rekreačních sjezdařů u můstku na Ještědu. Z Černé hory do Janských Lázní povede po vzoru Špindlerova Mlýna upravovaná sáňkařská dráhy dlouhá přes tři kilometry.



Největší změny zaznamenají lyžaři hlavně při špatném počasí, protože Klínovec bude možno uměle zasněžit celý, v Malé Úpě vzniká díky umělému sněhu dokonce nová sjezdovka U kostela, umělý sníh bude padat i na velké části sjezdovek na šumavském Špičáku. V Říčkách garantují provozovatelé vleků v případě potřeby umělé sněžení na celé červené a černé sjezdovce. "Kdo měl vloni umělý sníh, lyžoval, kdo ho neměl, nelyžoval," lakonicky shrnul poznatky z loňské sezony jednatel Ski klubu v Ústí nad Orlicí Stanislav Havel, který má na starosti provoz areálu v Říčkách. "A to minulá sezona nebyla špatná ani dobrá," připomíná Roman Ruščok z Rokytnice.



Podle zjištění Svazu provozovatelů lanovek a vleků je český národ stále zapálený pro lyžování. "Tři a půl milionu lidí aspoň jednou ročně vytáhne sjezdovky nebo běžky a vyrazí za sněhem," uvádí sekretář svazu Vít Moudrý.



Kde zjistit počasí na horách:

1) lyžařské zpravodajství na IDNES http://cestovani.idnes.cz/iglobeski.asp

2) oficiální stránka 50 tuzemských středisek: http://www.holydayinfo.cz

3) ranní televizní pořad Panorama na ČT2

4) teletext na ČT1 a ČT2, strana 190



NOVINKY V LYŽAŘSKÝCH STŘEDISCÍCH PRO SEZONU 2001/2002

Zdroj: Svaz provozovatelů lanovek a vleků ČR

ŠUMAVA

Zadov, Churáňov

- technické zasněžování (vysokotlaký systém HKD) rozšířeno na sjezdovku "U můstků" - celkem 2 km, 6,5 ha, 23 hydranty, 9 stožárů stacionárních, 2 pojízdné

- večerní osvětlení - dalších 250 m, 2 vleky

- 2 webové kamery - 1 v areálu Kobyla, 1 u horní stanice lanové dráhy Churáňov

Železná Ruda - Špičák - Sport Service

- přivaděč vody pro zasněžování

- 3 nová děla SMI vrtulová

- 3 nová děla SMI tyčová

- prodej zlevněných jízdenek na Javor a Geisskopf

Železná Ruda - Špičák - sedačková lanovka

- odbavovací systém CassaNova

- nový stroj Kässbohrer Pisten Bully 100 na úpravu běžeckých tratí

Železná Ruda - Belveder

- odbavovací systém

- bufet

- půjčovna lyží

- lyžařská škola

KRUŠNÉ HORY

Kraslice - Krajka

- nový vlek EPV 300

Pernink - Ski areál U nádraží

- zkvalitnění a zrychlení obsluhy v bufetech, půjčovnách a prodejnách

- terénní úpravy sjezdovek

Klínovec-sever

- 100% zasněžení celého areálu - celkem technicky zasněžováno 5 km tratí o rozloze 13 ha pomocí plně automatizovaného systému sněhových děl

Klínovec-jih

- možnost lyžovat na společný skipas v areálu TJ Jáchymov - Neklid a v německém Oberwiesenthalu

Chomutov - Mezihoří

- nová rolba

- zasněžení malé sjezdovky technickým sněhem

- telefon do lyžařského areálu 0396 / 629 750

Mikulov - Bouřňák

- informační leták

- informační systém Sitour

- zkušební provoz sněžného děla Sufag

- homologace závodních běžeckých tratí

JIZERSKÉ HORY

Liberec - Ještěd

- dvousedačková lanová dráha Doppelmayr na Černý vrch v trase původního lyžařského vleku

Hodkovice nad Mohelkou

- nová převodovka

- u nástupu ohřívárna, u výstupu bufet

Bedřichov

- výkonnější stroj na úpravu sjezdových tratí

- vyšší výkon zasněžovacího systému

Tanvaldský Špičák

- zvýšení výkonu zasněžovacího systému

Desná - Parlament

- půjčovna a dětský karusel

Zásada - Ski areál

- technické zasněžování

- úprava sjezdovek sněžnou rolbou Kässbohrer 260 D Edit

- nové sociální zařízení pro návštěvníky

Kořenov - Rejdice

- nové osvětlení svahu

- systém technického zasněžování

- stylová hospoda

Kořenov - Mýtiny

- osvětlení sjezdovky - večerní lyžování 18-20 hod.

- slevy na vícedenní permanentky

KRKONOŠE

Paseky nad Jizerou

- nový lyžařský vlek Doppelmayr CPF 800

Harrachov - Sportovní areál

- rozšíření zasněžování

- nová lanová dráha pro skokanské můstky - uvolnění kapacit na sjezdovkách

Rokytnice nad Jizerou - Studenov

- sezónní lístek a bodový lístek platí i ve středisku Horní Domky

Rokytnice nad Jizerou - Horní Domky

- sezónní lístek a bodový lístek platí i ve středisku Studenov

- nový stroj na úpravu sjezdových tratí

Vítkovice - Aldrov

- informační mapy Sitour + webová kamera

- rozšíření technického zasněžování

Benecko - Lyžařský areál

- technické zasněžování - 610 m

- bufet

Mísečky - Medvědín

- Dětský ráj + Snowpark

Špindlerův Mlýn - Svatý Petr

- skladové zázemí pro zařízení na výrobu technického sněhu

- celosezonní permanentka platná v Rakousku - Hinterstoder-Wurzeralm, Ötscher, Patscherkogel, Kössen a nově i Hochficht

Kněžice u Vrchlabí

- technické zasněžování

- 2 x dráha na snowtubing

Dolní Dvůr - Ski areál

- technické zasněžování

- večerní lyžování při umělém osvětlení

Černý Důl - Ski park

- skibus z Čisté zdarma

- webová stránka www.skipark.cz



Pec pod Sněžkou - Ski Pec

- technické zasněžování Javoru

- částečné technické zasněžování Vysokého svahu a Zahrádek I

- rozšíření provozu skibusů

- noční lyžování

Malá Úpa - Ski areál U Kostela

- zasněžovací systém na hlavní sjezdové trati, délka přes 1 km

- nové křídlo hlavní sjezdovky ve spodní části areálu o délce 500 m

Janské Lázně - Ski areál Černá hora

- sáňkařská cesta z Černé hory do Janských Lázní v délce 3,5 km

- stroje na úpravu tratí Kässbohrer PB 260 (sjezdovky) a Kässbohrer PB 130 (běžecké trasy a sáňkařská cesta)

Svoboda nad Úpou - Duncan

- technické zasněžování

Mladé Buky - Ski park

- nový lyžařský vlek - samoobslužná dvoukotva s kapacitou 1.100 os/hod.

- nový lyžařský vlek - jednomístný samoobslužný s kapacitou 750 os/hod.

- technické zasněžení 2 km sjezdovek

- nové občerstvení

- skibus z Trutnova zdarma

- webové stránky www.skipark.cz

Žacléř - Prkenný Důl

- sněhové dělo

- skútr

- příprava na rozšíření zasněžovacího systému

- zkvalitnění služeb a zvýšení bezpečnosti v areálu

Pěnkavčí vrch

- rolba

Dvůr Králové nad Labem - lyžařský areál Zvičina

- nové pásové vozidlo Prinoth na úpravu tratí

ORLICKÉ HORY

Česká Třebová - TJ Přívrat

- dětský vlek 60 m

- půjčovna lyží

Říčky - Ski klub Ústí nad Orlicí

- nový odbavovací systém

- zvýšení kapacity výroby technického sněhu

Čenkovice - lyžařské středisko TJ Čenkovice

- nový vlek LPVE 4 o délce 200 m s kapacitou 612 os/hod.

Bartošovice - Nella

- večerní osvětlení

JESENÍKY

Větrný vrch

- technické zasněžování

- restaurace s občerstvením

- lyžařská škola

- půjčovna lyží a snowboardů

- večerní lyžování každý den

- snowpark

Hynčice pod Sušinou

- technické zasněžování

- večerní lyžování

- restaurační místnost pro 25 osob

- rychlé občerstvení

- toalety pro veřejnost

Kunčice - LA U Kaple

- teplé občerstvení přímo u vleků

Petříkov - Ski areál

- další zasněžovací systém

- půjčovna lyží

Červenohorské sedlo

- komplexní vnější (panoramatická webová kamera, informace na teletextu) i vnitřní (2 panoramatické mapy, značení sjezdových tratí, nástupní informační systémy) informační systém

Klepáčov

- zvýšení výkonu vleku TLV

- osvětlení hlavní sjezdovky

Karlov - Areál Kazmarka

- lyžařská škola + vytápěná místnost pro účastníky

- rychlé občerstvení s grilem

BESKYDY

Třinec - Javorový

- nová restaurace a ubytování s plnou penzí na lanové dráze

- rozšířena ubytovací kapacita chaty

- rekonstrukce sociálních zařízení

- rozšířeno zasněžování sjezdovek

- zařízení na úpravu sjezdových tratí

- sněžný bar

- večerní lyžování

Krásná - Zlatník

- parkoviště

Morávka - Sviňorky

- rozšíření zasněžování - 2 děla, chlazení vody, centrální kompresor

- restaurace

- rozsáhlé terénní úpravy

- rozšíření ubytovacích kapacit v obci Morávka

Malenovice - SKI

- technické zasněžování

- večerní lyžování

Bílá

- nově upravené sjezdovky

- rozšířeno zasněžování

- bezpečnostní sítě

Zlín - Lyžařský umělý svah

- nový dětský vlek

JAVORNÍKY

Kohútka

- technické zasněžování

- 3 nové lyžařské vleky Poma

ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA

Sedlec-Prčice - Monínec

- technické zasněžování

Světlá nad Sázavou - Kadlečák

- rolba na úpravu svahu

Jihlava - Čeřínek

- občerstvení

Zbraslav u Brna - U Mlýna

- umělé osvětlení svahu





CENY JÍZDNÉHO V ČESKÝCH LYŽAŘSKÝCH AREÁLECH V SEZÓNĚ 2001/2002

Název areálu Nadmořská výška(m n.m.) Délka sjezdovek(km) Lanovky a vleky(počet/kapacita) Upravované běžecké stopy(km) Cena denního skipasu v sezoně (dosp.děti) Špindlerův Mlýn - Skiareál 700-1.300 22,5 14 / 16.900 84 490/340 Rokytnice n.J. - Horní Domky 650-1.312 9,5 7 / 5.400 5 460/320 Harrachov 670-1.020 6,94 15 / 7.910 2x7,5+110 420/330 SKI Pec pod Sněžkou 830-1.190 7,5 11 / 8.750 15 400/300 Klínovec-sever 860-1.244 5,5 7 / 5.500 0 390/270 Tanvaldský Špičák 52-800 5,8 7 / 5.520 70 330/240 Červenohorské sedlo 862-1.164 4,6 7 / 4.800 12 330/220 Zadov - Churáňov 890-1.120 6 8 / 3.500 120 310/210 Petříkov - Ski areál 850-1.050 1 4 / 1.500 50 300 Bílá v Beskydech 778 2,5 3 15 300 Malá Úpa - U Kostela 950-1.210 2,5 4 / 1.900 10 300/250 Janské Lázně - Černá hora 550-1.260 8,6 13 / 7.800 40 300/250 Špičák na Šumavě 880 - 1.202 5,5 9 / 4.250 60 300/210 Paseky nad Jizerou 860 3 3 / 2.000 5 300/100 Ještěd - Sportovní areál 944 7,5 6 / 3.200 10 300/150 Mladé Buky - Markid 550-670 3,54 5 / 3.700 10 280/230 Železná Ruda - Belveder 730 1,5 4 / 2.400 280/220 Horní Morava - Ski centrum 700-1.150 2,1 3 / 2.700 280/200 Žacléř - Prkenný Důl 600-850 6,2 3 / 2.700 270/200 Rokytnice n.J. - Studenov 600-900 3,5 4 / 2.410 25 270/190 Vítkovice v Krk. - Aldrov 700 1,6 2 / 1.800 260/200 Říčky v Orlických horách 740-992 4,5 6 / 3.500 25 - 30 250 Troják 590 1,34 4 / 1.800 30 250/220 Klínovec - jih 1.244 2,6 1 / 220 25 250/220 Špindlerův Mlýn - Stoh 800 - 1.200 1,2 1 / 1.100 250/180 Boží Dar - Neklid 1.130 4,1 6 / 4.400 150 250/160 Zadní Telnice - Adolfov 750 3,8 7 / 2.500 25 250/150 Sport Centrum Bouřňák 589 - 869 6,5 5 / 2.940 25 250/120 Bedřichov 700-800 5,05 8 / 5.520 70 240/190 Morávka - Sviňorky 600 0,53 2 / 1.200 10 240/120 Janov - Severák 700-800 2,7 9 / 5.275 70 230/180 Javorový - Alvi-pro 464 - 968 1,9 4 / 1.500 19 230/140 Pancíř u Železné Rudy 860 - 1.080 1,5 1 / 327 60 230/130 Dolní Morava - Větrný vrch 807 0,8 1 / 1.200 20 220/180 Kohútka v Javorníkách 913 3,5 7 / 4.275 14 220/180 Benecko - HSK 900 1,44 3 / 2.400 15 210/160 Ještěd - lanová dráha 600-1.000 1 / 1.050 200 Zvičina 671 2 2 / 900 8 200 Železná Ruda - Alpalouka 850 - 950 0,8 1 / 900 0 200/160 Hynčice 770-1.000 2,2 2 / 1.300 15 200/160 Černý Důl - Skipark Markid 600-1.001 4,83 5 / 2.400 10 200/160 Velká Úpa - Pěnkavčí Vrch 1.000 0,5 1 / 600 0 200/130 Zásada 500-600 0,6 2 / 1.290 6 190/150 Svoboda nad Úpou - Duncan 600 0,35 1 / 600 0 180 Kořenov - Mýtiny 650 0,5 1 / 500 180/160 Kozí Pláň na Šumavě 680 0,5 1 / 350 0 170/130 Bartošovice - Nella 630 1,2 2 / 1.100 160 Jihlava - Čeřínek 650-740 0,6 1 / 720 14 160/100 Pernink - U nádraží 850-1.000 1,1 4 / 1.450 40 155/125 Kněžice u Vrchlabí 650 0,3 1 / 700 5 150/100 Kraslice - Krajka 550 0,56 1 / 400 150/100 Kunčice p.Suš. - LA U Kaple 900 1,8 4 / 500 150/100 Čenkovice - TJ 958 0,4 1 / 500 30 140/100 Nové Hamry v Krušných h. 700-900 1,5 4 50 140/80 Ostružná - Jonas 750-835 2 5 / 1.700 40 130/110 Skiareál Dolní Dvůr 600-680 1,2 4 / 1.800 10 130 /90 Hodkovice nad Mohelkou 545 2,2 1 / 620 3,5 120/90 Jedlová - TJ Slovan Varnsdorf 774 4,5 2 / 1.200 5 120/80 Rusava 400 0,4 1 / 500 15 120/80 Boží Dar - Novako 1.030 0,65 2 / 1.250 150 120/80 Kořenov - chata Panorama 800 0,9 1 20 90/70 Chomutov - Mezihoří 720 1,5 2 / 1.200 50 90/60 Malenovice - SKI 650 1,26 2 B 120 Klepáčov v Jeseníkách 730 1,3 4 / 1.650 25 60 Kč =40B Karlov - Kazmarka 720-860 2,26 2 / 1.200 *11/9 Krásná - Zlatník 700 0,8 2 / 1.050 *6,25 Monínec 720 0,5 2 / 500 30 * 6/3 Desná - Parlament 520-650 2 3 / 2.000 0 * 6/2 Zlín - Lyžařský umělý svah 291-336 0,28 2 * 5 Špičák na Šumavě - Goldhof 1.064 0,6 1 / 800 10 * 5 Č. Třebová - Přívrat 510 0,9 1 / 700 *5 Zbraslav u Brna - U Mlýna 410-460 0,72 2 / 750 7 * 3,50

* jedna jízda

B - bodové jízdné

Zdroj: Svaz provozovatelů lanovek a vleků ČR