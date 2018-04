Dvanáct rozhleden, na které se dostanete výtahem nebo lanovkou

Petřínská rozhledna

Královnou snadno dostupných rozhleden, kam vás vyvezou lanovky nebo výtahy, je 64 metrů vysoká Petřínská rozhledna v Praze. Dokonce si tu užijete oba dopravní prostředky: lanovka z Újezda vás dopraví nahoru na Petřín a stoupání po 299 schodech vám usnadní výtah. Otevřeno je denně a výtah vás bude stát jen 60 / 30 Kč navíc ke vstupence; ta stojí 120 Kč pro dospělé a 65 Kč pro děti, rodinné vstupné vás vyjde na 300 Kč. A nezapomeňte ani na zrcadlové bludiště či Štefánikovu hvězdárnu!

Staroměstská radnice v Praze

Dole orloj, nahoře skvostná vyhlídka na historické centrum Prahy, to je věž Staroměstské radnice.

Denně je přístupná také gotická věž Staroměstské radnice na Starém Městě v Praze. Na ochoz ve výšce 41 m se dostanete výtahem z přízemí do 3. patra, kde na něj navazuje samostatný výtah do věže radnice. Vstupenka na věž stojí 130 Kč dospělé a 80 Kč seniory a děti, rodinné vstupné vás vyjde na 280 Kč.

Za 180 Kč v základní verzi pro dospělé si ale můžete koupit kombinovanou vstupenku, která kromě věže zahrnuje kapli, historické sály a podzemí radnice; některá z míst ale nemají bezbariérový přístup. A co nesmíte vynechat? Samozřejmě unikátní orloj, na kterém se každou celou hodinu denně od 9 do 23 hodin objevuje dvanáct apoštolů!

Televizní věž v Praze

Bolt Tower v Ostravě není jen obyčejná rozhledna, na vrcholku můžete posedět v kavárně.

Jediné místo v Praze, které vám umožní kruhový výhled bez sebemenších omezení, je rozhledna Televizní věže na Žižkově ve výšce přibližně 93 m. Nahoru vás za několik desítek vteřin dopraví výtah. Každá ze tří kabin rozhledny je tematicky odlišná a umožňuje vidět nejzajímavější a nejkrásnější místa Prahy ze zcela jiného pohledu, navíc můžete sledovat zajímavý film zobrazující Žižkovskou věž od jejích počátků až do současnosti.

Otevřeno je denně, vstupenka pro dospělé stojí 200 Kč, pro studenty a seniory 140 Kč, pro děti od 3 do 14 let 120 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 490 Kč. Děti do 3 let mají vstup zdarma.

Výhled na Ostravu a areál Dolních Vítkovic nabízejí dvě snadno dostupné rozhledny, věž Nové radnice a Bolt Tower. Nová radnice na Prokešově náměstí není jen největší radniční budova v Česku, ale má také nejvyšší radniční vyhlídkovou věž. Ta měří 85,6 m, na vyhlídkovou terasu ve výšce 73 m se pohodlně dostanete výtahem.

Mezi bezbariérově přístupné rozhledny se řadí také Stezka korunami stromů na Lipně a Stezka v oblacích na Dolní Moravě.

Také tady je otevřeno denně; vstupenka pro dospělé stojí 50 Kč, pro děti 20 / 40 Kč a rodinné vstupné stojí 150 Kč, výtah je v ceně. Bez námahy se dostanete také na Bolt Tower, která vznikla jako nástavba pro již nefunkční vysokou pec č. 1 ve Vítkovicích. Architekt Dolní oblasti Vítkovic Josef Pleskot ji nenavrhl jen jako rozhlednu, ale i kavárnu a klub. Věž je zařazena do běžných prohlídkových okruhů anebo ji můžete navštívit samostatně v rámci Malého okruhu.

Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin, poté až do 22 hodin je možný přístup pouze po domluvě. Cena vstupenky je 200 Kč a je v ní zahrnuto 100 Kč na útratu v kavárně ve výšce 77,7 m nad zemí.

Rozhledna Diana v Karlových Varech

Výšinu přátelství přímo nad centrem Karlových Varů propagovaly dobové průvodce po celé 19. století jako místo s nejlepším výhledem na město.

Výletníci sem šplhali pěšky až do vzniku lanové dráhy roku 1909, o pět let později nabídku rozšířila lovecká chata s rozhlednou a moderním elektrickým výtahem. Otevřeno je tu denně a nejjednodušší přístup dodnes nabízí lanová dráha od Grandhotelu Pupp v kombinaci s výtahem v rozhledně. Lanovka tam a zpátky vás vyjde na 80 Kč pro dospělé a 40 Kč pro děti, vstup na vyhlídkovou věž je zdarma. K návštěvě na Dianě láká také restaurace, Motýlí dům a minizoo.

Rozhledna na Kaňku u Kutné Hory

Od Grandhotelu Pupp jezdí k rozhledně Diana lanovka, na vyhlídku vás vyveze výtah.

Bezbariérový přístup má také rozhledna v areálu Havířské boudy na vrcholku Kaňk tři kilometry od centra Kutné Hory. Na vrcholu rozhledny je umístěna kavárna. Uvidíte z ní jak kutnohorské památky, tak za dobrého počasí i Čáslav, Říp, Krkonoše nebo Železné hory.

Kdo nemůže nebo nechce vystoupat po sto šedesáti schodech, sveze se do kavárny moderním výtahem. Havířská bouda s penzionem, restaurací a rozhlednou je v provozu po celý rok, vstupenka stojí 60 / 30 Kč.

...a další místa

Dobrá zpráva pro pohodlné turisty: výtahy najdete i v dalších vyhlídkových věžích, například na Pradědu. Pro hendikepované už to tak dobrá zpráva není, protože autem se pod rozhlednu nedostanete a od nejbližšího parkoviště je to po asfaltce několik kilometrů do kopce.

Výtahem se dostanete také na Chmelový maják, vyhlídkovou věž v Chrámu Chmele a Piva v Žatci, anebo 40 m vysokou těžní věž Kukla v areálu zábavního parku Permonium v Oslavanech. Bezbariérový přístup nabízejí také šumavská vyhlídka Stezka korunami stromů na Lipensku a Stezka v oblacích na Dolní Moravě.