Dvanáct míst, kde zblízka poznáte Vánoce na zámku i v podzámčí

O Vánocích, adventních zvycích a štědrovečerní večeři se nebude jen povídat, leckde také ochutnáte některou z dobrot, naučíte se prastaré koledy a třeba si ještě domů odnesete něco na památku nebo dobové recepty. Zbývá si vybrat jen místo a čas.

Vánoce na Veselém Kopci a v Betlémě

Vánoce na zámcích bývají elegantní, noblesní a plné lákavých vůní.

Od soboty 5. prosince až do neděle 13. prosince se budou slavit Vánoce na Veselém Kopci. Otevřeno je tu denně od 9.00 do 16.00 hodin, ve všech chaloupkách budou k vidění dobové dárky a ozdoby, bude se připravovat slavnostní pečivo a předvádět lidové obyčeje. V neděli 13. prosince se navíc koná Předvánoční jarmark. Od úterý 15. prosince až do neděle 3. ledna se program přesunuje do Hlinska, do Vánočního Betléma. Ve všech roubených chaloupkách uvidíte lidové betlémy a společně s nimi unikátní mechanický betlém R. Frinty.

Vánoce na Valašsku a na Hané

Před Vánocemi potkáte v rožnovském skanzenu Mikuláše, čerty a Lucky.

V sobotu 12. prosince se lidé z Valašského muzea v přírodě – skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm promění v hospodyně a hospodáře, pana učitele, řemeslníky, Mikuláše, čerty a Lucky a vy si společně s nimi užijete Vánoce na dědině ve Valašské dědině a Vánoční jarmark v Dřevěném městečku. Ve stejný den se budou slavit Hanácké Vánoce ve skanzenu v Příkazech, celý víkend 12. a 13. prosince pak budou probíhat Vánoce ve skanzenu Zubrnice a Vánoce ve skanzenu Krňovice.

Můžete si vyzkoušet výrobu perličkových vánočních ozdob, zdobení perníčků, výrobu ozdob z vlny a řetězů ze slámy nebo malování keramických zvonečků, k ochutnání pak bude vedle tradičního krňovického punče a medoviny také houbový kuba, vánoční cukroví, čerstvě pečený chleba a sušené ovoce z vlastní pece a sušárny.

Vánoce na zámcích

Renesanční zámek v Březnici nenabízí jen předvánoční atmosféru, koledy, vánoční hru a betlém se zvířaty, ale také procházky zimním parkem.

Svátky s kouzelnou atmosférou a okouzlující architektura, to jsou dva dobré důvody, proč se o víkendu 12. a 13. prosince vydat na kostýmované vánoční prohlídky na zámek Ploskovice. Po oba dny začínají v 15.00 hodin a kvůli velkému zájmu si raději rezervujte lístky předem. V zámeckém vestibulu kromě toho prohlédnete prodejní Vánoční výstavu s velkým výběrem keramiky, dřevěných výrobků, paličkování, perníčků a dalších drobných dárků. Začíná už ve středu 9. prosince a potrvá do neděle 13. prosince.

Na procházku po zimních nádvořích a ochutnávku vánočních dobrot láká hrad Pernštejn.

V sobotu a v neděli 12. a 13. prosince probíhají také Vánoce na Pernštejně; projdete se po zimních hradních nádvořích, nahlédnete do kaple a sýpky, ochutnáte vánoční dobroty a na tržišti si koupíte či vyrobíte malý dárek pro své blízké. V sobotu 12. prosince si vychutnáte také Vánoce na zámku Bruntál s jarmarkem a prohlídkou běžně nepřístupných míst či Advent na zámku Březnice. Předvánoční atmosféru, koledy, vánoční hru a betlém se zvířaty na nádvoří doplní prohlídky vyzdobených interiérů, kde si prohlédnete zámecký Palffyovský betlém.

Týž den se koná také Vánoční jarmark na zámku Slatiňany spojený s prohlídkou vyzdobených zámeckých komnat, o den později v neděli 13. prosince si užijete vánočně vyzdobené interiéry a Vánoční jarmark také na zámku Doudleby.