Dvanáct hradů a zámků, kde pořádají večerní a noční prohlídky

Pro každého máme něco: strašidla i důstojné prohlídky bez strašení, šermíře i romantické příběhy o mušketýrech. Někde při nočních prohlídkách potkáte krále a císaře Karla IV., jinde nefalšované bubáky, kterých se zaručeně budete bát. Vždy však platí, že je nutná anebo doporučená rezervace!

Ať žije král!

Noční prohlídky na zámku Potštejn slibují podívanou, jakou jinde nezažijete.

Jaké by to bylo léto na hradě Karlštejn bez večerních prohlídek? Letos vás hrad nezklame v žádném ohledu, protože každou středu ve 20, 20.30 a 21 hodin se chystá večerní putování hradem s překvapením. Seznámíte se jak s historií hradu a soukromými a reprezentačními prostorami císaře Karla VI., tak s karlštejnskými pověstmi a bílými pannami. Základní vstupné je 170 Kč, pro děti, studenty a seniory 110 Kč, děti do 6 let zaplatí 10 Kč.

S Karlem IV. se setkáte i na nočních prohlídkách hradu Potštejn v sobotu 30. července. Začínají ve 21, 22 a 23 hodin, vstupenka stojí 89 Kč a kvůli omezené kapacitě je vhodná rezervace předem. Budete potřebovat baterku, ale organizátoři varují, že prohlídky nejsou vhodné pro malé děti!

Do třetice se s Karlem IV. a jeho příbuznými potkáte na hradě Křivoklát, kam vás v pátek 22. a 29. července a 5. srpna, ve středu 24. a v úterý 30. srpna zveme na noční prohlídky Lucemburkové na Křivoklátě. Začíná se vždy ve 20, 21 a 22 hodin, jednotné vstupné je 250 Kč.

Černé a bílé paní

Císař jako noční zjevení vás neokouzlil? Pak si dopřejte strašidelnější podívanou a vydejte se po stopách bílých paní, naše hrady a zámky se jimi jen hemží. Stálicí je například hrad a zámek v Jindřichově Hradci, kde budou noční prohlídky s bílou paní s novým a bohatším programem probíhat od konce července do konce srpna vždy v pátek a v sobotu, a to 29. července a 5., 6., 12., 13. a 26. srpna; v červenci se začíná ve 21 a 22 hodin, v srpnu v 19.50 a 21 hodin, případně po vyprodání ještě o hodinu později. Vstupenka stojí 250 Kč, pro děti, studenty a seniory 150 Kč, děti do šesti let zaplatí 50 Kč.

Na hradě a zámku v Jindřichově Hradci každé léto probíhají prohlídky s bílou paní.

Na noční prohlídky zve i zámek v Mikulově; přijet můžete každou středu v červenci ve 20, 20.30, 21 a 21.30, a každou středu v srpnu v 19.30, 20, 20.30 a 21 hodin. Lístek pro dospělé stojí 150 Kč, pro děti, studenty a seniory 75 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 320 Kč a pro velký zájem je nezbytná rezervace.

Někde straší bílá paní, jinde černá, třeba na hradě Buchlov. Noční prohlídky s černou paní, tradiční tři noci hraných pověstí a příběhů s doprovodným programem na nádvoří a ohňovou show se letos odehrají od čtvrtka 21. do soboty 23. července. Začíná se vždy v 19.30, základní vstupné je 190 Kč a snížené 90 Kč. Během akce se do hradního areálu podíváte zdarma, ale lístky na prohlídky je nutné rezervovat předem.

Strašidla a další noční překvapení

Na zámku v Moravské Třebové provází večerní prohlídky divadelní představení v historických kostýmech Nebezpečné známosti.

Bát se můžete také při nočních prohlídkách na zámku Potštejn; chystají se 22. a 23. července a 12. a 13. srpna a vstupenka stojí 120 Kč pro dospělé a 100 Kč pro děti. Na hradě Kost budete 5. a 6. srpna svědky nočních prohlídek, při nichž se vše připravuje pro návštěvu císaře a hraběti Heřmanovi Černínovi z Chudenic z toho jde hlava kolem. Začíná se ve 20.30 a ve 22 hodin, vstupenka pro dospělé stojí 200 Kč a zlevněná 100 Kč.

Dva večery nočních prohlídek chystá zámek Moravská Třebová. V sobotu 30. července ve 22 a 23 hodin si projdete zámecké okruhy Poklady Moravské Třebové a středověkou mučírnu, vstupné je stejné jako na běžné prohlídky. O týden později v sobotu 6. srpna můžete navštívit večerní prohlídky s divadelním představením v historických kostýmech Nebezpečné známosti podle stejnojmenného románu Choderlose de Laclose. Začíná se v 18, 19, 20 a 21 hodin, plné vstupné je 120 Kč, snížené 80 Kč a je vstupenky je i v tomto případě vhodné rezervovat předem.

Kde se nemusíte bát?

Noční prohlídky hradů a zámků, to je zábava a romantika pro dospělé a pohádky i strašidla pro děti.

Večerní prohlídky s dobovým programem, šermíři, divadlem a hudbou, ohňovou show a překvapením na závěr chystá hrad Trosky, a to každý druhý čtvrtek v červenci a srpnu, tedy 21. července a 4. a 18. srpna. Bez strašidel se obejdou i večerní prohlídky zámku v Novém Městě nad Metují, kde se vždy ve středu 27. července a 3. a 10. srpna můžete projít dobovými interiéry s výstavou o rodu Bartoňů.



Žádná děsivá strašidla nepotkáte ani při nočních výpravách za mušketýry na zámku Dobříš. Konají se každou středu v červenci a srpnu ve 20.30 a 21 hodin a uvidíte například rekvizity zbraní a historických oděvů ze seriálu o mušketýrech, který se tu natáčí. S dětmi můžete navštívit půdu s dobříšskými přízraky a prohlídku zakončíte v temném francouzském parku u Heliovy fontány. Nutná je rezervace předem, lístky stojí 150 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 400 Kč.