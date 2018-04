Dva kilogramy drog za sedm a půl let

Pobyt v peruánském vězení:

Přečtěte si dopis, který Zuzana adresovala redakci iGLOBE.

Zatímco dva mladí Češi, kteří si odpykávají dlouholetý trest za pašování drog v thajských věznicích - Emil Novotný a Radek Hanykowics - mají šanci, že zbytek svého žaláře si odbydou v českých věznicích, devatenáctiletá Češka, kterou peruánský soud nedávno odsoudil na sedm a půl let vězení, si na cestu domů ještě počká.

Česká republika totiž dosud nepodepsala s Peru dohodu o vzájemné výměně vězňů. S Thajskem podobná dohoda je od letošního jara. "Zdejší ministerstvo spravedlnosti navrhlo takovou smlouvu, ale z Prahy zatím přišla pouze záporná odpověď," říká velvyslanec České republiky v Limě Jan Kopecký.

Zuzanu, která si nepřeje, aby bylo zveřejněno její pravé jméno, si tak musí odsedět dlouholetý trest v Peru. Zdejší věznice byly již několikrát kritizovány nejrůznějšími mezinárodními organizacemi, které se zabývají ochranou lidských práv. "Přivezli mne do cely, kde byl dokonce i záchod. Jak jsem se podivila, záchod? Podívala jsem se na postel, kde jsem měla spát. Zavšivené matrace, po kterých lezli brouci. Tak jsem si přirazila k sobě dva stoly a ustlala si na nich," napsala Zuzana v desetistránkovém dopise, který adresovala redakci iDNES. Vedení věznice ji totiž nedovolilo se sejít s českými novináři, kteří před časem pobývali v Peru. Do cely za ní směl jen český konzul v Limě Petr Mikyska.

O osudu mladé Češky rozhodly dva kilogramy kokainu, které Peruánci objevili v keramických nádobách. Soud ji za tento přečin poslal na devadesát měsíců do vězení. "Ten trest je dost přísný na to, že je to mladá holka, která navíc spolupracovala při výsleších s policií. Čekal jsem, že rozsudek bude benevolentnější," komentuje výrok soudu český konzul, který pravidelně navštěvuje Zuzanu ve věznici. "Je to moje první zkušenost s peruánskými věznicemi. Chodím sem za ní přibližně dvakrát za měsíc. Vyzvednu peníze z banky, které jí posílají rodiče z domova, nakoupím jídlo, deky a čisté prádlo, a přivezu jí to. Zatím trest snáši docela dobře, stěžovala si, že ji spoluvězenkyně ukradly pouze walkmana. Myslím, že se snaží, je si totiž vědoma, že za vzorné chování by mohla po polovině trestu odejít z věznice," dodává Mikyska.

I kdyby se Zuzana dostala po třech letech na svobodu, velké vysvobození to pro ni nebude. Nebude totiž moci až do vypršení trestu odjet z Peru. Podle zdejších zákonů musí zbytek prominutého trestu strávit v Peru a každý měsíc se hlásit na policii. Zákon ji navíc zakazuje pracovat. "Zuzaně by jednoznačně pomohlo, kdyby země podepsala dohodu o extradici s Peru. Peruánci by se jí rádi zbavili, protože jim zabírá místo ve věznici," říká Mikyska.

Spolu se Zuzanou je ve věznici Santa Mónica v limské čtvrti Chorrillos dalších zhruba sedm set padesát vezenkyň. Z toho je jednasedmdesát cizinek, která zde většinou sedí za pašování drog. "Je tady samozřejmě hodně Peruánek, Španělek a Holanďanek. Pak tady sedí holka z Ruska, Japonska a Slovenska. Tři Polky a já," popisuje Zuzana své kolegyně ve vězení.

Přestože se jí ze dne na den zcela změnil život, snaží se přemýšlet o tom, co bude dělat až si odpyká trest: "Pár dní po rozsudku jsem byla úplně mimo. S nikým jsem nechtěla mluvit. Jenom jsem seděla na cele a poslouchala hudbu. Pak jsem si řekla, že tu dobu musím nějak využít. Naučím se jazyky a rozvinu svoje schopnosti. Od té chvíle, co jsem si to takhle řekla, tak se těším na den, kdy odsud odejdu. Až se dostanu ven, tak si řeknu: byla to dobrá, velmi dobrá zkušenost."

Přečtěte si dopis, který Zuzana adresovala redakci iGLOBE.