Dva Češi vyrazili kolem světa. Na kole

„Hlavním cílem je to zvládnout a vrátit se v pořádku. Další dílčí cíle jsou to, že bych měla být první Češka, která to objede takhle na těžko, a dále Grónsko a Antarktida, kde v rámci cesty kolem světa ještě nikdo nebyl,“ řekla před startem Kovaříková.

Šťastnou cestu a zdar expedice přišel cyklistům popřát patron akce, legendární vítěz Závodu míru Jan Veselý, a cestovatel Vítězslav Dostál, kterému se v roce 1997 rovněž podařilo objet na kole svět. Kamarádi vybavili dvojici na úvodní etapu, která

končila v Mělníku, ranečkem buchet, bez kterého se, jak zdůraznili, žádný pořádný český Honza do světa nevydal.

Letité zkušenosti

Prvenství Lucie Kovaříkové by ale v případě zdaru expedice nebylo jediným úspěchem. Oba cestovatelé také zanechají první stopu českého kola v Antarktidě a Grónsku. Dobudou nejjižnější body všech tří obydlených kontinentů jižní polokoule. Bude to rovněž poprvé, co Češi na kolech přejedou Austrálii ze západu na východ.

Michal s Lucií spolu cestují už desátý rok. Cesty do zahraničí podnikají od roku 1994. Za tu dobu absolvovali sedm velkých expedic - především do severních zemí Evropy. Celkově ujeli přes 45 tisíc kilometrů.

„Jednou jsem cestou domů koupil velký atlas a zeptal se Lucie, jestli si chce se mnou udělat tři roky prázdnin,“ řekl nedávno Michal v rozhovoru pro MF Dnes o tom, jak se myšlenka na výpravu zrodila. Ten den se vracel z besedy s Vítězslavem Dostálem, který putoval s kolem po zeměkouli několik let.

Patronem projektu je Jan Veselý, nositel titulu Cyklista století a výherce Závodu míru z roku 1949. „Já bych to neujel, ale držím jim palce,“ řekl.

Za dobrodružstvím a poznáním

Michal a Lucie se vydávají na cestu, jako vždy, bez doprovodných vozidel. Vše potřebné si vezou s sebou v brašnách. Každý poveze na nosiči zhruba 30 kilogramů bagáže. Kromě oblečení, spacáků a samonafukovacích karimatek mají dobře vybavenou lékárničku, ale i švýcarský kapesní nůž a slzný plyn.

Rozloučení ve Hvězdě

Dvojice cyklistických nadšenců vyrazí 1. května z pražské obory Hvězda. Rozloučit se s nimi můžete přijít v 10:30 hodin.

Trasa expedice:

Na cestách stráví Michal a Lucie dvoje Vánoce a do Prahy by se měli vrátit na podzim roku 2004.

ČR - Německo - Dánsko - Grónsko - Švédsko - Finsko - Norsko - Rusko - Mongolsko - Čína - Korejská republika - Japonsko - Austrálie - Tasmánie - Nový Zéland - Fidži - Havaj - Mexiko - USA - Kanada - Brazílie - Uruguay - Argentina - Chile - Ohňová země - Antarktida - Bolívie - Peru - Ekvádor - Jihoafrická republika - Egypt - Maroko - Španělsko - Gibraltar - Portugalsko - Andorra - Francie - Itálie - Švýcarsko - Rakousko - ČR.

Na dotaz, zda mají Michal Jon a Lucie Kovaříková na tak dlouhé cestě do neznáma z něčeho strach, tak prý jen ze zdivočelých psů. A také ze zlých lidí, dodává statečně Lucie.