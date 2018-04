VIDEO: Berlín má novou atrakci, růžový dům Barbie v životní velikosti

Baletka, veterinářka nebo Barbie na dovolené. Všechny jsou na jednom místě, pod jednou střechou. Berlín se stal místem vyvoleným pro první Barbie Dreamhouse v Evropě. Růžový dům v životní velikosti, kde je uvnitř růžové snad skoro všechno, se prostě nedá přehlédnout.

Rozkládá se kousek od populárního obchodního centra Alexanderplatz, na Voltairestrasse, na 2 500 metrech čtverečních. Před domem se do výšky tyčí fontána ve tvaru obřího růžového střevíce.

Poznávací zájezdy Navštivte Berlín nebo další evropské metropole. Vyberte si z víkendových pobytů nebo z poznávacích zájezdů s průvodcem. Raketa.cz vám přináší slevy na pobyty na jednom místě.

Uvnitř domu o velikosti 1 400 metrů čtverečních je několik interaktivních místností. Nejdřív návštěvníky (nebo spíš návštěvnice) přivítá velký plakát usmívající se Barbie vedle její životní lásky Kena. Pak se pokračuje přes ložnici a velmi stylovou koupenu s růžovým delfínem, který vyskakuje z toaletní mísy. V interaktivní kuchyni mohou malé princezny upéct virtuální bábovičky a poslouchat rady Barbie z dotykových monitorů.

Návštěvnice si ve vile mohou vyzkoušet některé modely šatů a prohlédnout si stovky panenek a dalších souvisejících předmětů. V interaktivních hrách se mohou setkat i s přáteli Barbie a jejími oblíbenými zvířecími mazlíčky.

Mimochodem, růžové je i piano, na které se dá skutečně hrát.

Návštěvnici dostanou při vstupu do domu snů na ruku speciální čip, který funguje i jako audioprůvodce v němčině, angličtině, španělštině, francouzštině a dalších jazycích. "AlphaD čip nabízí každému návštěvníkovi individuální prohlídku. Při jeho vymýšlení jsem se inspiroval svou osmiletou dcerou," přiznává šéf pořadatelské společnosti EMS Entertainment Christoph Rahofer.

Barbie dává špatný příklad děvčatům, brojí kritici

Slavnostní otevření růžového domu v centru Berlína ve čtvrtek 16. května přitáhlo i několik desítek odpůrců panenky s extra štíhlým pasem a dlouhýma nohama. Ženy i muži v křiklavě růžových úborech protestovali proti "modelkovskému" obrazu ženství, jak ho dívkám předkládají kultovní hračky od společnosti Mattel. Kritici považují Barbie za "ikonu sexismu".

Jedna feministka nahoře bez s nápisem "Life in plastic is not fantastic" (odkaz na písničku Barbie Girl skupiny Aqua) zapálila Barbie upevněnou na kříži.

Barbie v Berlíně KDY: od 16.května do 25. srpna 2013

KDE: Voltaire Straße 2a, Berlin

KOLIK: vstupné 15 €, děti 12 €, do 3 let zdarma

První panenka Barbie se poprvé představila 9. března 1959 na největším veletrhu hraček (American International Toy Fair). Rodičům ani obchodníkům s hračkami se nelíbila. Hlavně kvůli sexy postavě, která se nehodila do prudérních 50. let. Kritici nevěřili, že se bude dobře prodávat, ale holčičky si ji zamilovaly. Způsobila to nejen reklama, ale i to, že byla naprosto odlišnou panenkou, které do té doby na trhu existovaly.

Postupem času se vyvíjela, aby odpovídala módním stylům. Ken se po boku Barbie objevuje od roku 1961.

Na výstavě v Berlíně jsou vidět i starší typy panenek, které pamatují spíše babičky nejmenších návštěvnic. Odpůrci Barbie vyčítají, že má nereálné fyzické proporce a je posedlá jen módou a botami, což dává děvčátkům špatný příklad.

Barbie Dreamhouse bude v Berlíně otevřen tři měsíce, do 25. srpna. Pak vyrazí do dalších evropských měst. Konkrétní místa ale pořadatelé zatím tají.