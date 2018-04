Turisté se letos do podzemí Sněžky nepodívají, unikátní důl čeká oprava

„Letos nebude vstup možný vůbec. Pokud to půjde dobře, tak příští rok uvažujeme jen o omezeném provozu. To ale ještě uvidíme,“ prohlásil Radko Tásler ze společnosti Speleo Albeřice, která podzemí Sněžky před lety zpřístupnila.

Důl se stal vyhledávanou turistickou atrakcí. Běžně se turisté do podzemí dostali jen o letních prázdninách, od jara do podzimu to bylo možné nepravidelně pouze po předchozí domluvě.

Jeskyňáři v příštích letech chtějí zpřístupnit další úseky podzemí. Česká speleologická společnost Albeřice má na projekt s rozpočtem okolo 20 milionů korun už stavební povolení, ale několik let se neúspěšně snaží získat peníze z EU.

Albeřičtí speleologové jsou letos rozhodnuti s pracemi začít i bez dotace, protože podle nich hrozí zničení celého důlního díla.

„Tak jako tak letos s pracemi musíme začít. S dotací by to šlo samozřejmě rychleji,“ uvedl Tásler. Podle něj hrozí, že pokud v dohledné době nebude otevřena zavalená štola, bude spodní patro zaplaveno. „Celý důl by pak přestal větrat a návštěvnickou trasu bychom mohli zavřít natrvalo,“ dodal. Výsledkem má být propojení takzvaného mezipatra, kde je dnes vstup, se štolou Prokop na dně Obřího dolu.

Albeřičtí jeskyňáři, kteří štoly v podzemí Sněžky zkoumají od roku 1988, provádějí podzemím turisty od roku 2004. Chodby vznikaly od středověku, těžily se v nich například arzenové rudy, které se užívaly ve sklářství. Speleologové zatím v podzemí Sněžky objevili více než čtyři kilometry chodeb umístěných v několika patrech.