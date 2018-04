Důl dosud jen ubližoval, vzpomínají lidé

Výstavbu dolu Frenštát, která byla zahájena v Chráněné krajinné oblasti Beskydy v roce 1981, pomohl těžařům významně prosadit tehdejší krajský tajemník komunistické strany v Ostravě Miroslav Mamula. "Pamatuji si, když spolu se Štrougalem přijel do Frenštátu navštívit stavbu dolu a hovořil o světlých zítřcích. Kromě toho, že důl vyhnal několik rodin z domova a zohyzdil krajinu, nebyl dosud vůbec k ničemu," vzpomíná jeden z obyvatel Trojanovic. Rodina Blažkových, která bydlela před stavbou dolu v místě, kde důl nyní stojí, se o záměru dozvěděla už v roce 1975. "Snažili jsme se na úřadech rozhodnutí změnit, ale řekli nám, že jde o nejvyšší státní hospodářský zájem," vzpomínala Jana Blažková, která se musela spolu s dalšími třemi rodinami z pozemků zabavených doly odstěhovat. "Ještě když jsme byli v domku, tak přijely demoliční čety a posekali před našima očima všechny ovocné stromy. Nemohli jsme jim v tom s manželem zabránit a tak jsme jen plakali." Těžaři ale ve Frenštátě dosud nevydolovali žádné uhlí a to ze dvou důvodů: uhlí sice pod Frenštátem a okolím je, ale v dosti velké hloubce. To, spolu s nedostatkem peněz na zahájení těžby, vedlo ještě před rokem 1989 k pozastavení záměru těžby a k zakonzervování díla. V roce 1996 se objevily úvahy o těžbě uhlí ve Frenštátě opět. "Pod Frenštátem leží poslední a jedinečné ložisko černého uhlí v republice. Hloubka, ze které by se mělo uhlí dolovat, není příliš podstatná," řekl v srpnu 1996 ředitel firmy IMGE, dceřiné společnosti OKD, Jaroslav Menšík. Ačkoli se zástupci OKD tehdy snažili představitele obcí i ekology přesvědčit, že těžba by krajině neuškodila, protože by při ní nebyly zdaleka takové sesuvy jako na Karvinsku, nepodařilo se jim to. Zastupitelé těžbu odmítli a ekologové, kteří už jen stavbu dolu označili za zločin, rovněž. Společnost OKD v posledních dvou letech několikrát prohlásila, že těžbu uhlí ve Frenštátě považuje za ukončenou záležitost a do budoucna ji neplánuje. "Obavy obcí, že chceme pod záminkou hledání možnosti těžit ve Frenštátě plyn zprovoznit uhelný důl, jsou zcela liché," řekl mluvčí OKD Radek Chalupa.