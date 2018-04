Dudácký festival letos opět nabídne pestrý program

Stovky muzikantů, tanečníků a zpěváků se tento týden opět sjedou do Strakonic, kde začíná XIV. Mezinárodní dudácký festival. Svým zaměřením i rozsahem výjimečná akce vedle domácích hudebníků představí i téměř dvě desítky zahraničních souborů ze čtrnácti evropských zemí a Nového Zélandu. "Domnívám se, že náš festival potvrzuje renesanci zájmu o dudy jako hudební nástroj. Zjišťujeme například, že v devadesátých letech neustále přibývá dětí a mladých lidí, kteří hru na dudy ovládají," říká Eva Dresslerová, ředitelka Mezinárodního dudáckého festivalu 2000, která tuto funkci zastává už popáté.

Letošní dudácká přehlídka se koná na přelomu druhého a třetího tisíciletí. S jakým záměrem jste tento ročník připravovali?

Žádné jednotné heslo dudáckým festivalům nedáváme. Snažíme se však o maximální dramaturgickou pestrost, aby si ze čtyřdenního programu vždy něco vybraly různé typy diváků. Pozvánkou pro veřejnost na další festivalové pořady proto už tradičně bude mezinárodní dudácké kasací, které se odehraje ve čtvrtek večer na hradním nádvoří. Velmi oblíbené jsou i večerní přehlídky a závěrečný nedělní galakoncert. Ovšem přichystali jsme rovněž tematicky vyhraněné programy - třeba Dudácké kontrasty, koncert dudácké hudby od renesance až po baroko, představenku slovenského dudáctví, program dětských dudáků i nokturna. Každopádně všichni účastníci strakonického festivalu tak znovu mají možnost ukázat své umění na mezinárodní přehlídce, která je zařazena do seznamu organizace C.I.O.F.F., jež v rámci UNESCO sdružuje pořadatele nejrůznějších festivalů ze 70 zemí světa.

Jaké doprovodné akce jste v rámci letošního programu připravili?

Před strakonickým hradem znovu pořádáme staročeský jarmark, kde se lidem představí méně známá nebo i zcela zapomenutá řemesla. Muzeum středního Pootaví navíc přichystalo výstavu fotografií z minulých dudáckých festivalů a novou stálou expozici pod názvem Dudy a dudáci v Čechách. Zájemci mohou navštívit také výstavu Masky, démoni, šaškové, která představuje nejrůznější předměty, jež souvisejí s lidovými zvyky.

V uplynulých třinácti ročnících festivalu zhlédly vystoupení hudebníků desetitisíce lidí včetně spousty zahraničních turistů. Jak se chystáte na letošní nápor příznivců folkloru?

Rozšířili jsme například nabídku občerstvení, takže návštěvníci festivalu by už neměli stát dlouhé fronty na jídlo ani na pití. Přitom stánky v prostorách strakonického hradu a v jeho blízkém okolí zůstanou dosažitelné i bez vstupenky na jednotlivé koncerty. K dispozici bude rovněž větší počet toalet než obvykle. Kromě sociálních zařízení v kulturním domě, letním kině a na třetím hradním nádvoří totiž v době dudácké přehlídky necháme v blízkosti hradu postavit ještě šest kabin chemických záchodků.

Čekají obyvatele Strakonic v souvislosti s festivalem nějaká výrazná omezení?

Snažíme se, aby nepříjemných zásahů do běžného městského života bylo co nejméně. Například automobilový provoz v centru Strakonic bude zastaven zhruba na dvě hodiny pouze ve čtvrtek večer průvodem účastníků festivalu, který půjde od domu kultury na hradní nádvoří. Podobná situace nastane v neděli po poledni, kdy hudebníci směřující na hrad přes Velké náměstí tentokrát vyjdou z prostoru pod restaurací Hvězda. V provozu pro motoristy navíc od čtvrtka do neděle nebudou parkoviště na Dubovci v sousedství starého Fezka a pod Jelenkou u hradu, kde dočasně umístíme prodejní stánky a staročeský jarmark. V okolí hradního areálu každopádně řidiči budou muset počítat se sníženou rychlostí. Na druhé straně někteří účastníci festivalu vystoupí také ve strakonických ulicích, a výrazně tak oživí atmosféru okresního města. Hrát, tančit a zpívat se bude třeba na rampě před radnicí, u hotelu Bavor, v domově důchodců, před pivovarem i v areálu nemocnice.

