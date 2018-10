Jak voní Dubrovník bez turistů. Kouzlo místní kuchyně odhalíte po sezoně

Letošní svátek všech gurmánů proběhl už popáté a připadl na týden od 15. do 21. října. Načasovaný je na dobu, kdy vyleštěné ulice nádherného města ztichnou a trousí se jimi jen skupinky turistů. Slunce už tolik nepraží, ale restaurace se na zimu ještě nezavřely. Nejlepší čas zjistit, jak chutná Dubrovník.

Je až neskutečné, jak je Dubrovník po konci hlavní turistické sezóny jiný. Najednou je tu totiž prostor a čas vnímat zdejší život, místní lidi, jejich kuchyni i denní rytmus. A oni mají prostor a čas vám to všechno ukázat. Ať už si zaplatíte unikátní menu v jedné z místních restaurací, projdete se ulicemi a restauracemi Dubrovníku v rámci gastro tour Dubrovník na talíři, nebo zůstanete na hlavní ulici a počkáte si na nejdelší stůl plný dobrot, který usiluje o zápis v Guinessově knize rekordů.

Klima Dubrovníku je středomořské - mírné, teplé, slunečné. Průměrná roční teplota je tu 18 stupňů a místní si užívají 2 600 slunečných hodin ročně. Taková porce slunečních paprsků ovlivňuje i to, co tu roste, a tedy chorvatskou kuchyni.

„Okolí Dubrovníku je pokryto vinicemi, olivovými sady a citrusy. Sklízíme pomeranče, citrony, granátová jablka, kapary, lilky, rajčata, levanduli. Vaříme z lokálních potravin, využíváme to, co zrovna dozrává a co nám dává moře,“ popisuje Marija Turkalj, jedna z průvodkyň Dubrovnik Food Story. Ta spolu se sestrou provádí turisty starým Dubrovníkem a vodí je do vybraných restaurací na ochutnávková menu. Konečný výběr restaurací je na průvodkyních, které prohlídku a povídání vždy přizpůsobí chutím a přáním turistů.

Good Food Festival Koná se každý rok v říjnu po celém Dubrovníku. Letošní festival proběhl popáté, v týdnu od 15. do 21. října .

. Program festivalu je k dostání v turistických infocentrech. Najdete v nich program, ceny, kontakty a nabídky jednotlivých barů, hotelů a restaurací. Večerní menu se v jednotlivých restauracích pohybuje většinou mezi 135 až 150 kun.

, kde vás průvodci z Dubrovnik Food Story provedou v malé skupince místními restauracemi a seznámí vás s životem a kuchyní v Dubrovníku. Cena prohlídky včetně ochutnávek stojí 590 kun na osobu. Highlightem celého festivalu je nedělní Dubrovačka trpeza - Stůl Dubrovníku. Abyste mohli ochutnat nabízené delikatesy, je třeba si před akcí zakoupit kupony (35 kun na jídlo - talíř nabraný u jednoho stolu, 15 kun za sklenku vína). Výtěžek z akce jde na podporu mentálně postižených dětí v Chorvatsku.

S jejich doprovodem tedy máme celý Dubrovník doslova na talíři. „Používáme spousty domácího olivového oleje, denně pečeme domácí chleba. Jídlo je tu lehké, zdravé. Chutě Dubrovníku a okolí jsou přirozené, bez kupy koření,“ dovídáme se od Mariji, která v Dubrovníku vyrostla a žije. Po cestě mezi restauracemi nám popisuje zvyky i kuchyni Chorvatů, ale i jejich denní režim a stravování.

Od restaurace k restauraci

Dubrovník živí turisté. Proto, jako v každém jiném turisticky milovaném místě, je i v Dubrovníku řada různých restaurací, které se orientují na chutě přijíždějících zákazníků. Najdete tu i italskou, řeckou nebo tureckou kuchyni. Ti, co půjdou za autenticitou, skončí v jedné z tavern nebo konob.

Tradičních restaurací s domácí kuchyní je tu naštěstí většina. My s Marijou to bereme od začátku, tedy od předkrmu. Na stole v rodinné restauraci Marco Polo na nás čekají ústřice, ančovičky naložené v soli i marinované v citronové šťávě, mladý kraví sýr, uzený tuňák a víno z ostrova Pelješac.

Malé rybičky mě zaujaly nejvíce, v Česku známe takzvaná „očka“, ale tyhle jsou nesrovnatelně lepší.

„V každé rodině najdete sklenici solených nebo kyselých ančoviček. Nakládáme si je sami a jsou tím prvním, co nabízíme návštěvě, když přijde na sklenku vína. Nechystáme složité pohoštění, vytahujeme jen ančovičky,“ popisuje Marija. Rybky nakládají do sklenice proložené solí nebo do octa či citronové šťávy. Proces trvá několik týdnů, ale výsledek stojí za to. Jen sůl, olej nebo citron, nic navíc. A navíc tato delikatesa nemusí být v ledničce.

Po cestě k další restauraci občas šlápneme na kulaté kamenné poklopy. „Vypadají jako kanály, ale ve skutečnosti v minulosti sloužily jako zásobárna pitné vody pro domy ve starém Dubrovníku a také jako lednice. Pod kamenným poklopem v zemi je chladno a stálá teplota. Lidé našli ideální způsob jak potraviny uchovat,“ vysvětluje Marija.

V restauraci Kopun přináší jídla, která Chorvaté vaří při rodinných setkáních: sporchi macaroni – „špinavé těstoviny“ kořeněné mimo jiné skořicí, kohouta v hořkých dubrovnických pomerančích s medem a kroupami, černé rizoto se sépií, k tomu lokální víno.

Gastro tour Dubrovník na talíři je náročná a vyplatí se na ni jít s prázdným žaludkem. Jsme v polovině a ochutnáváme od každého jen trošku, ale máme pocit, že už do sebe nevpravíme ani kousek z chorvatských dobrot.

Ovšem jen do té chvilky, než si sedneme k nabídce v restauraci Tavulin, která vyrukovala s dokonalým, v kouři a větru sušeným dalmatským pršutem, salátem z chobotnice s černými olivami, kapary a rukolou. A k tomu nabízí další ochutnávku lokálních kravích a ovčích sýrů.

Dokonale usušený pršut, salát z chobotnice s černými olivami a kapary a kraví a ovčí sýry.

Tříhodinová cesta ulicemi starého Dubrovníku pak končí v útulné cukrárně Lucin kantun těsně u hradeb starého města, kde připravují dobroty přímo za pultem před očima zákazníků.

Určitě tu ochutnejte tradiční dezert Dubrovačka rozata - karamelový krém, rozházený štrúdl, nebo výbornou čokoládovou pěnu. A k silné kávě nezapomeňte pro dobré trávení jednu z tradičních chorvatských pálenek z vína - rakiji. Kromě té klasické vyrábějí Chorvati i třešňovou, medovou, bylinkovou, fíkovou, pomerančovou nebo dokonalou ořechovou.



Čaj o páté za pár kun

Labužníci, kterým by dlouhá a vyčerpávající cesta dubrovnickou kuchyní nestačila, mohou v rámci festivalu využít speciálně nabízených menu v mnoha dubrovnických restauracích a hotelech. V nabídce jsou po celý týden brunche, obědy, ochutnávky, čaje o páté i večeře o několika chodech trvajících do pozdních nočních hodin.

Seznam restaurací i podrobný rozpis najdete v průvodci festivalem, který je každoročně k dostání v turistických informačních centrech. Kromě pohoštění má většina restaurací připraveny tématické večery, workshopy nebo doprovodný kulturní program. A je to také báječná příležitost poznat známé šéfkuchaře.

Good Food Festival

Místo v restauracích je většinou třeba si dopředu rezervovat. Večerní menu stojí od 130 do 200 kun (470 až 720 Kč) podle restaurace. Čaj o páté se sladkým či slaným pohoštěním si ale například v proslaveném 200 let starém dubrovnickém hotelu Hilton užijete i za 65 kun (240 Kč).

„Není to příležitost jen pro turisty, ale i pro místní, kteří jinak běžně do restaurací nechodí. Většina rodin totiž navštěvuje restaurace jen při zvláštních příležitostech a denně vaří teplou večeři doma po příchodu z práce. Dobré restaurace a slavné hotely jsou pro ně drahé. V rámci Food Festivalu tak mají možnost ochutnat věci, které si běžně nedopřejí,“ vysvětluje Marija Turkalj.

Rekordně dlouhý stůl

Spousta místních i turistů ale s nedočkavostí vyhlíží poslední den a hlavní událost celého festivalu: akci Dubrovačka trpeza - Stůl Dubrovníku. Vše se opět odehrává mezi hradbami, kde po celé délce hlavní ulice Stradun nechalo město rozložit rekordně dlouhý stůl. Na něj vyskládají svůj um a dobroty známé hotely, restaurace, cukrárny, pekárny i vinaři.

Hlavní akce Good Food Festivalu - Stůl Dubrovníku

Dubrovnický stůl

„Zájemci si koupí kupon na jídlo za symbolickou cenu 35 kun (130 Kč) a na víno za 15 kun (55 Kč). Ty pak smění u vybraného stolu za delikatesy, na které mají chuť. Akci pořádá město s turistickou kanceláří a výtěžek pravidelně putuje na pomoc dětem s Downovým syndromem,“ popsala pravidla ředitelka komunikace z Dubrovnické turistické centrály Sandra Milovčević.

A pak teprve začíná ta pravá zábava: boj o jídlo. Jestliže platilo, že na gastro tour má smysl jít hladový, největší akci festivalu berte spíše jako ochutnávku. Kolem pásek, které obehnaly rekordně dlouhý stůl, se totiž již tlačí turisté i místní s kupony, plastovými talířky a sklenicemi. Očima hledají stůl, který se jim nejvíce zamlouvá a před ním pak zaujímají strategickou pozici. Na korzování a dlouhé vybírání nebude v momentě, kdy se pásky přestřihnou, v žádném případě čas. Je třeba jít najisto a jednat rychle. Krása a nazdobené stoly nevydrží déle než 10 až 15 minut.

Je to nepřenosná zkušenost. Místní, kteří si Stůl Dubrovníku už zažili, jej právě kvůli bojům o dobroty dokážou oželet. Ovšem ti, kteří prochází kolem stolu v době, kdy se na lesklé dlažbě Stradunu vše teprve rodí, nemají nejmenší šanci. Barevné variace delikates a vůně grilovaného masa, mořských plodů, citrusů, čokolády i pečiva nalákají i ty, kteří právě vyšli sytí z restaurace.