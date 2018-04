Dublin: Jameson, Guinness a magické barvy

Guinness GUINNESS

Samozřejmě, Dublin bez guinnesse si nelze představit. Pokud budete mít při ochutnávce na závěr expozice v továrně Guinness štěstí na obsluhu, dostanete ho načepovaný tak, že na jeho bílé čepici budou znatelné vlnky ve tvaru trojlístku - národního symbolu Irska.













Ha’penny Bridge HA’PENNY BRIDGE

Tento most se nejčastěji dostává na pohlednice. Ač se oficiálně jmenuje jinak, pro všechny je to Ha'penny Bridge podle mýtného, které se tu kdysi vybíralo. Dnes už by to při tom davu turistů asi ani nešlo...















Katedrála sv. Patrika KATEDRÁLA SVATÉHO PATRIKA

Ač je Irsko převážně katolické, katedrála svatého Patrika, irského patrona, patří protestantům. Děkanem tu byl i slavný autor Gulliverových cest Jonathan Swift. Jsou tu k vidění dveře, které kdysi pomohly k ukončení sporu mezi dvěma lordy. Jeden se ze strachu před druhým zabarikádoval v katedrále. Ten druhý spor vyřešil tak, že vysekal do dveří díru a tou pak podal ruku na usmířenou.













Dveře na Merrion Square

DVEŘE NA MERRION SQUARE

Tyto dveře jsou černobílé, ale jiné jsou v barvě růžové, bleděmodré, fialové, snad ve všech barvách, které si lze představit. A všechny jsou zasazeny do nádherných georgiánských domů, často porostlých břečťanem, na Merrion Square.

















Grafton Street GRAFTON STREET

Nejživější, nejširší, nejbarvitější v Dublinu je Grafton Street. Ta je přirozeným centrem nákupní zóny plné obchodů, obchůdků a hospod. Jedním z typických dárků z Dublinu je staromódní klepadlo, kterým se buší na dveře, pokud vám nestačí či nezvoní zvonek.







Jak do Dublinu

Jedna ze zajímavých možností se nabízí právě teď, kdy letecká společnost Aer Lingus (www.aerlingus.ie) zavedla novou linku z Prahy do Dublinu. Letenka stojí 3678 Kč (k tomu je nutné připočítat 1000 Kč za letištní poplatky). Nabídka platí do 31. března 2003.