Dubaj nemá dost. Nová zoo a 150 metrů vysoký rám mají přilákat turisty

Hlavní město stejnojmenného emirátu na pobřeží Perského zálivu si potrpí na superlativy. Kromě toho, že je v současnosti pravděpodobně nejlidnatější metropolí, chlubí se také dalšími „nej“.

Nejvyšší budovou na světě je se svými 828 metry Burdž Chalífa, v největším obchodním centru světa Dubai Mall si můžete nakoupit ve více než 1 200 obchodech.

Dubaj rovněž nabízí ubytování v nejluxusnějším hotelu vůbec. Jedna z nejfotografovanějších budov města Burdž al-Arab má tvar plachetnice a nefalšovaných sedm hvězdiček. Najdete tu i největší cukrárnu světa nebo nejvyšší „ruské“ kolo.

Kromě toho si můžete v Dubaji i v největším pařáku zalyžovat na kryté sjezdovce s lanovkou, svézt se nejdelším metrem bez řidiče na světě (dvě stanice podzemky osvětlují lustry české firmy Lasvit) nebo si zaplavat s delfíny ve vodním parku.

To však stále není ani zdaleka všechno. Jedním z největších lákadel bude už od října obří obrazový rám, který vyrostl v Zabeel Parku a bude sloužit jako unikátní rozhledna. Podle odhadů by měl přilákat dva miliony návštěvníků za rok.

Zarámované město

Dubajský Rám (Dubai Frame) tvoří dvě majestátní věže o výšce 150 m, které na vrcholech spojuje 93 metrů dlouhý most, z něhož se budou moci turisté rozhlížet jak po staré, tak po nové Dubaji.

Dubajský Rám - vizualizace vstupního portálu.

K dispozici bude návštěvníkům atrakce také panoramatický výtah, Galerie minulosti, na panelech s technologií rozšířené reality na Nebeské palubě se seznámí se současnou tváří města a nakonec projdou tunelem do virtuální metropole, která ztvárňuje futuristickou budoucnost Dubaje.



Jedinou šmouhou na kráse nové dominanty Dubaje je tak mezinárodní soudní spor, jenž vede Fernando Donis, který před devíti lety zvítězil v konkurenci více než 900 dalších architektů, s iniciátory architektonické soutěže - vedením města a německou firmou ThyssenKrupp Elevator.



Doris sice za svůj návrh obdržel slíbenou finanční odměnu ve výši 100 000 dolarů, k podpisu smlouvy ovšem nakonec nedošlo. Současná podoba stavby z něj pouze vychází, architekt ovšem hovoří o krádeži duševního vlastnictví.



Jde se do zoo!

Další novinkou, která by měla co nevidět otevřít své brány návštěvníkům dubajské metropole, je Dubai Safari Park. Jedná se o plnohodnotné safari a rozsáhlý zoologický areál rozkládající se na více než 119 hektarech v oblasti Al Warqa.

Dubai Safari Park nabídne návštěvníkům Dubaje setkání s faunou a flórou celého světa. Milovníkům umění jde Dubaj naproti jedinečným divadlem La Perla v centru Al Habtoor City.

Zoopark je rozdělen na různé oddíly jako Asijská vesnice, Africká vesnice nebo otevřené safari, které představují různá prostředí vhodná pro rozmanité formy života. Součástí fungl nového areálu je také divadelní sál s kapacitou tisíc diváků, dětský park, botanická a motýlí zahrada, ale i golfové hřiště nebo restaurace či stánky s občerstvením.



Herci pod vodou i ve vzduchu

V centru Al Habtoor City se už 31. srpna bude poprvé v regionu k vidění jedinečné divadelní představení La Perla v produkci nejvyhledávanějšího světového divadelního režiséra Franka Dragoneho.

Impozantní show, ve které se představí 65 účinkujících a bude mít více než 450 repríz ročně, se bude odehrávat nejen na jevišti, ale také ve vzduchu nebo pod vodní hladinou. Umělci se budou potápět v bazénu a tvořit vizuálně uchvacující obrazy pod i nad úrovní jeviště tohoto moderního divadla.

Magická dvacítka

Dubaj má ambiciózní plány na rozvoj turistického ruchu a nehodlá nechat nic náhodě. Už nyní je návštěvníkům města k dispozici přibližně sto tisíc hotelových pokojů a do roku 2020 by jich mělo ještě dalších nejméně šedesát tisíc přibýt.

To - a také otevírání nových a nových atrakcí - je zcela v souladu s plány, které zveřejnil šejk Muhammad ibn Rašíd Al Maktúm. Přeje si, aby se do tří let zvedla roční návštěvnost Dubaje na 20 milionů turistů.

Zatím to vypadá, že k tomu má město slušně nakročeno. V roce 2016 navštívilo Dubaj 14,9 milionu turistů, o pět procent více než v předchozím roce. Na 55 tisíc (meziročně o třetinu) také vzrostl počet turistů z České republiky.

„A další výrazný růst očekáváme i letos,“ uvedl Jan Osúch ze společnosti Travel Advance, která Dubajský úřad pro cestovní ruch v Česku zastupuje. „Jedním z důvodů rostoucí obliby Dubaje je otevření velkých zábavních parků a nových možností pro rodiny s dětmi.“

Mezi ty nejoblíbenější patří například IMG World of Adventure, Motiongate, vodní či zábavní park Legoland nebo Bollywood Parks.

Jednou z atrakcí je v Dubaji i plavání s delfíny v Dolphinarium/Creek Parku: