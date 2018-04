Dubaj potřebuje turisty a ví, jak na ně

Jste ohromeni? A ještě budete, až na lyžích prosvištíte po panenském sněhu z umělého svahu, který je na Blízkém východě první a zatím jediný. Do nedalekých písečných dun bude přitom pražit oslepující slunce.



Dubaj najdete v oblasti považované za kolébku civilizace, ale to místním lidem nebrání, aby se pokoušeli lákat turisty z celého světa často podivnými, až potrhlými kratochvílemi. Zatímco Dubaj tři roky plní stránky Guinnessovy knihy rekordů, přilákal už za tu dobu taky šest miliónů návštěvníků. A to je na město, které se nemůže pochlubit historickými památkami, mimořádný výkon. "Na rozdíl od jiných asijských nebo blízkovýchodních zemí nepočítá Dubaj s turisty jako s hotovu věcí. Stále se tu něco vymýšlí a zlepšuje a soudě podle využití hotelových kapacit se to

lidem líbí a chtějí to vidět," říká Džasmína Jerodsonová, která pracuje v recepci jednoho z dubajských hotelů.



Dubaj je jedna ze sedmi částí Spojených arabských emirátů. Tento státeček pod sebou ukrývá nemalé zásoby ropy. Dubaj leží na strategickém jihu Perského zálivu. Původně to byl především obchodní přístav, z něhož se postupem času stalo

moderní město skleněných mrakodrapů, mnohoproudých dálnic a davu dělníků z celého světa.



Dubaj v Perském zálivu vždy platil za město obchodníků. Vede ho šajch Maktúm bin Rašíd Maktúm, který je premiér země, ale také bystrý obchodník, který rozpoznal, že je třeba začít kompenzovat vysychající ropné zdroje. Dubaj si díky této filozofii udržel nejen jméno dobrého obchodního centra, ale získal rovněž status lákavého turistického střediska.



To, co Dubaj postrádá na vlastní historii, nahrazuje rozmanitostí. A to tak dokonale, že mnoho z těch, kdo ho navštívili, o něm mluví jako o Disneylandu Perského zálivu. Průvodce nabízejí turistům "něco pro každého". K mání jsou aktivity a atrakce, jejichž seznam se zdá nekonečný. Například je tu luxusní terminál zámořských výletních lodí, dostihy s mezinárodní účastí, golfové a tenisové turnaje, oblíbený březnový nákupní festival a nechybí ani koncerty, na nichž vystupují renomovaní umělci.



A k tomu všemu se tu právě budují dva umělé ostrovy, které prý budou největší na celém světě a přijdou na miliardu dolarů. K půvabu místa přispívá také celý rok zářící slunce, svěží pláže a velké prostory pouště. Jediným mrakem tohoto pohodového ráje jsou léta, kdy se teploty šplhají nad 40 stupňů Celsia a

člověka dusí velmi vysoká vlhkost vzduchu.



Když se tomuto období vyhnete, čeká vás už jenom pohoda. Zajištěná početnými pětihvězdičkovými hotely včetně všechny rekordy lámajícího Burdž al-Arab. Pro ty, kdo v tomto luxusu zatouží po něčem ryze arabském, jsou tu tradiční arabské domy a dubajské paláce, jež slouží jako muzea.



Na první pohled je patrné, že tvůrci toho všeho měli na mysli především vkus Evropanů. Ale do emirátu nyní přijíždí také dost hostů z okolních zemí. Především v tradiční ospalé letní sezóně sem loni zavítalo půl miliónu občanů ze zemí Perského zálivu. A právě na ně mysleli tvůrci atrakcí, když v parku Zátoka navršili 45 metrů vysoký umělý kopec. Lidé pouště a moře se zde poprvé setkají se sněhem, byť umělým. Atrakce s názvem Sněžný svět už přilákala zvědavce ze Saúdské Arábie, Bahrajnu i Ománu. Do roku 2005 tu chtějí majitelé vybudovat sjezdařskou lyžařskou dráhu.



Jakkoli jsou výdaje na tyto atrakce závratné, bankéři si mnou ruce, protože zatím se vše vyplatilo. Cestovní ruch kvete a do pokladny emirátu přispívá pětinou jejích příjmů. Dubaj je díky dobré reklamní kampani znám i v tak vzdálených končinách, jako jsou bývalé sovětské republiky nebo Austrálie. Agenti, kteří ho propagují, říkají, že Dubaj zákazníky láká především uceleností a dokonalostí. "Dubaj je čistý, bezpečný, jsou tu pláže i parky, žije i v noci a není předražený. Lidé jsou

zdvořilí, o zločinech není moc slyšet a omezení známá z islámských zemí rozumná. Na tom, že je vlastně umělý, nezáleží," říká jeden z průvodců.