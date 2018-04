Dubaj nesnesitelná lehkost nakupov ání

Je úplně jedno, s jakými úmysly přijedete do Dubaje. Ať už při návštěvě tohoto bohatého emirátu zamíříte kamkoli, stejně nakonec skončíte jen u jednoho - nakupování. Dubaj obchodem dýchá a ani vy mu neuniknete.I když břehy Perského zálivu bývají často rozpálené k nevydržení, dá se návštěva Dubaje bez problémů zvládnout ve svetru. Obří klimatizované budovy rostou v nehostinné poušti neuvěřitelným tempem a v jejich útrobách se turistům nabízí vše, co si vůbec lze představit. Přesněji řečeno vše, co nějak souvisí s utrácením peněz. Neboť tento rituál byl zde povýšen na nikdy nekončící zábavu, ze které se dokonce každé jaro stane oficiální svátek nákupů - Shopping Festival. Hotely vábí zákazníky pádem cen až o polovinu, obchody se předhánějí ve slevách a pořádají loterie o luxusní vozy a cihly zlata. A turisté šílí. »Nechcete odvézt do nejmodernějšího nákupního centra na celém Středním východě?« láká taxikář přímo u hotelové recepce. »Překvapí vás zaručeně nejnižšími cenami.« Areál o rozloze několika fotbalových hřišť se při svižné jízdě po několikaproudové silnici nedá přehlédnout. Neonové reklamy už svítí zdaleka a k jejich světlům jsou jako noční můry přitahovány stovky vozů koupěchtivců. Dlouhé chodby propojují eskalátory vyvážející návštěvníky do vyšších a vyšších pater. Řetězce rychlého občerstvení chrlí sendviče, hamburgery, italskou pastu a zeleninové saláty. Obří supermarket praská ve švech a s nákupním vozíkem se prakticky nedá pohybovat. Místní v tradičním oblečení a s mobilním telefonem u ucha se pomalu prodírají mumrajem, zatímco všichni ostatní se snaží prozkoumat všechny regály s vystaveným zbožím. »Jak se ukazuje, je to tu už trochu malé,« vysvětluje místní průvodce. »Proto stavební firmy zahájily rozšiřování celého komplexu. Ostatně místa tady v poušti máme dost.« S podobným problémem se zřejmě potýkají na více místech, protože moderní prosklené paláce všude rostou do šířky i výšky. Snaha ohromit je vidět na každém kroku. »Vloni při nákupním festivalu v jedné z hal návštěvníci zažili skutečné překvapení. V enkovní teplota byla přes třicet stupňů, ale tady uvnitř najednou začal padat lidem na hlavu sníh,« říká s hrdostí v hlase průvodce. »Zaujmout a trochu turisty pobavit se však vyplatí, vždyť loni tady při nákupním festivalu utratili téměř miliardu dolarů,« dodává s úsměvem. Myslíte však, že návštěvou supermoderních obchodních středisek všechno končí? V elký omyl. To jste totiž ještě nebyli na tradičních tržnicích. Dubaj, ostatně jako celá země, je jich plná. Je libo exotické koření, suvenýry či zlato? Zdejší souky, jak se trhům říká, uspokojí každého. Znalci místních poměrů mají jen jednu radu: vyrazíte-li na zlatý souk, neberte tam svoji ženu. Brzy pochopíte proč. Zlato se na člověka valí ze všech stran a takovému ataku odolají jen ty nejsilnější povahy. Příliš velkou láci, jak se často traduje, zde však nehledejte. Povětšinou masivní šperky jsou vyrobené z kvalitního kovu, a tak je z kapesného stejně nepořídíte. Unaveni? Zoufat nemusíte, odjezd domů se pomalu blíží. S úlevným vydechnutím však ještě raději počkejte. Hádejte, co vás čeká na letišti.Hlavní sezona ve Spojených arabských emirátech je v zimních měsících, kdy zde nevládne tak nesnesitelné horko. Ale kdo tady chce pouze nakupovat a trávit čas v klimatizovaných nákupních střediscích, může přijet v létě, kdy jsou ceny příznivější.