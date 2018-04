Kde se rozdává spropitné i 40 tisíc. Dubaj, město superlativů

Hned po příletu do Dubaje (nachází se ve stejnojmenném emirátu, jednom ze sedmi emirátů, tvořících Spojené arabské emiráty ) se budete cítit jako v naprosto jiném světě. Dojde vám to už na letišti, jednom z nejmodernějších a největších na světě. Najdete tu skoro vše, na co si jen vzpomenete. Budete míjet vzrostlé palmy, uměle vytvořené fontány i mramorové sloupy, mezi tím vším se nacházejí stovky luxusních butiků, restaurace i fast foody. A nechybí tu ani mešita.

To vše má v člověku evokovat ihned po příletu pocit úspěchu a bohatství tohoto emirátu. Jedna dobrá rada pro konzumenty alkoholu, který si v Dubaji v obchodě nekoupíte. Doporučuji proto využít jeden z mnoha letištních Duty Free Shopů, kde si svoji oblíbenou lahev bez problému zakoupíte a ještě vás může hřát dobrý pocit u srdce, že jste právě ušetřili mnohdy až polovinu ceny oproti Česku.

A pokud jste neutrpěli šok přímo na letišti, určitě vás dostane venkovní horký vzduch, který ucítíte po opuštění klimatizovaného terminálu. Venkovní teploty se v některých měsících přes den přehoupnou i přes hranici 50 stupňů Celsia. A někdy to není o moc lepší ani večer, i o půlnoci se může teploměr zastavit na číslovce 35 stupňů.

Doprava v Dubaji a zákaz žvýkání v metru

V těsné blízkosti terminálu čekají na cestující jako na svou kořist stovky taxikářů, většina z nich velice profesionálních. Skoro každé místí taxi vypadá totožně, má krémovou barvu a liší se od sebe jen barvou střechy. Je to díky tomu, že každá společnost používá svoji barvu, ceny jsou však totožné. Kolem vás se tedy budou prohánět taxíky s červenou, zelenou či modrou střechou. Populární jsou i auta s růžovou střechou, což značí, že za volantem se nachází žena, většinou Filipínka. Hlavní roli tu hraje jedna jediná značka a tou je Toyota. Tato japonská automobilka sem dodává své automobily za velice dobrou cenu, a to zejména proto, že Dubaj je jedním z největších dovozců ropy právě do Japonska.

Co se týče dopravy po městě, nejlepší volbou je asi právě taxi. Vyjde vás na rozumnou cenu, určitě levněji než u nás, ale na druhou stranu se vám může přihodit, jak už se mi stalo mnohokrát, že se vás bude ptát na cestu samotný řidič. Devadesát procent všech taxikářů je z Indie a Pákistánu a podle jejich slov činí jejich denní výdělek pouze třicet procent z celé denní tržby.

Luxusní auta jsou zde samozřejmostí. Sheikh Zayed Road, místní uzel, který vede přes celé město.

Další možností dopravy je metro. Dejte si však pozor na oddělené soupravy, což v praxi znamená, že v předních vagonech smí cestovat pouze ženy a děti, zbytek vagonů je pak vyhrazený hlavně pro muže, ale je smíšený. Pokud nechcete dostat pokutu, měli byste se vyvarovat žvýkání v metru, to je zde totiž zakázané. Taková žvýkačka vás později může stát až 2 000 Kč pokuty, kterou už dostalo mnoho mých kamarádů.

I tak bych ovšem metro v Dubaji vřele doporučil. Je naprosto čisté, cena přepravy nižší než v Praze a hlavně se vám při jízdě nabízí nádherný pohled na město, mnohé stanice totiž vedou na pilířích nad městem jako třeba v Miami. Dubajské metro je nejdelším vlakovým systémem na světě, který neřídí člověk. Mimochodem, ve dvou stanicích metra se nacházejí nádherné obrovské lustry, které byly vyrobené v České republice.

V Dubaji můžete využít i autobusovou dopravu, kterou bych však kvůli častým zpožděním moc nedoporučoval. Za povšimnutí stojí, že v tomto emirátu najdete klimatizované autobusové zastávky. Dubaj je v tomto směru jediným městem na světe, které takové služby nabízí.

Pokud rádi řídíte, lze si vypůjčit automobil u jedné z mnoha autopůjčoven. Má to jednu nesmírnou výhodu: neuvěřitelně levný benzin, který v přepočtu vychází na devět korun za litr. Jen si dávejte obrovský pozor na místních silnicích, patří totiž co se týče nehod mezi nejrizikovější na světě.

Klimatizovaná autobusová zastávka I v Dubaji občas naprší. I když je to jen párkrát v roce, stojí to za to.

Největší staveniště světa

Je to skoro neuvěřitelné, když se zamyslíte, že současná futuristická metropole byla ještě před 40 lety pouze vesnicí uprostřed pouště. Když jedete po Sheikh Zayed Road, mnohaproudové silnici táhnoucí se přes celý Dubaj, a blížíte se k nejvyšší budově světa Burdž Chalífa (pojmenovaná po prezidentovi SAE ), cítíte se jako ve snu a v duchu si říkáte, že to snad není možné. Přesně taková slova jsem si říkal, když jsem tuto stavbu viděl poprvé. Grandiózní mrakodrap se před vámi tyčí do výšky 828 metrů. A aby toho nebylo málo, hned vedle nejvyšší budovy světa se nachází největší obchodní centrum ( Dubai Mall ), ve kterém je k dispozici více než 1 200 obchodů.

Současná tvář Dubaje je plná megastaveb, obrovských obchodních domů, uměle vytvořených ostrovů a mnoha jiných věcí, nad kterými zůstane nejednou rozum stát. Ne nadarmo místní lidé říkají, že se zde nachází víc než polovina z celosvětového počtu jeřábů.

Stále se všude jen staví a staví a skoro na každém rohu ve městě zahlédnete rozestavěnou stavbu, která se za pár měsíců promění v další výškovou budovu. Rostou zde opravdu jako houby po dešti.

Další symbol Dubaje, nejluxusnější hotel na světě Burdž al-Arab

Nakupování, sport číslo jedna

Jestliže milujete nakupování, bude pro vás Dubaj městem zaslíbeným. Celá metropole je doslova poseta obrovskými obchodními domy, ve kterých najdete vše, na co si vzpomenete, a nejednou se tady i ztratíte. Pro představu, je to jako by se pod jednu střechu přenesla třeba Paříž či Milán se svými módními butiky a luxusními obchody...

V každém takovém nákupním centru je samozřejmě klimatizace, takže zatímco venku panují nesnesitelné teploty, vy si tam můžete příjemně odpočinout. Místní původní obyvatelé, tzv. Emiráťané, kterých zde žije už jen kolem 10-15 procent z celkového počtu obyvatel, jednoduše milují nakupování. Uvidíte je zde chodit v tradičních oděvech: muže v bílém obleku nazývaném dišdaša a ženy zahalené od hlavy až k patě černou abájou. Po nákupních centrech většinou chodí i celé početné rodiny, třeba i rodiče se svými čtyřmi či pěti dětmi. Nakupování berou jako jakousi společenskou akci, kde v některých centrech dokáží strávit i celý den.

Vždy jsem si kladl otázku, proč žádný muž nebo jeho žena u sebe nemá tašku či nákupní vozík. Později jsem se však dozvěděl, že skoro každá emirátská rodina má svoji hospodyni, která u nich bydlí, stará se jim o domácnost, hlídá děti a v nákupních domech zastává roli nosiče, který stojí opodál či jde několik kroků za rodinou.

Při nakupování v Dubaji se prostě budete cítit jako v ráji, tento pocit pak umocní zejména nízké ceny, obrovské množství zboží i všudypřítomná snaha vypadat co nejlépe.

Automat na zlato. Stačí vložit kartu, zvolit si, kolik gramů zlata si přejete a zázrak je na světě. Nachází se v hotelu Atlantis. Zimní kluziště v Mall Of Dubai

Smlouvat, smlouvat a mít štěstí

Pokud rádi smlouváte, měli byste vyrazit do staré čtvrti Bur Dubaj. Právě zde se nachází naprostá většina tržnic, jimž se říká souk.

Tržnice v Dubaji jsou kapitola sama pro sebe. Najdete jich tady několik a ať už jsou zaměřené na suvenýry, oblečení, koření či zlato, jeden cíl mají stejný: prodejci vás budou chtít za každou cenu vlákat právě do jejich krámu a mít co největší zisk. Najdete tady vše od padělků k nejnovějšímu iPhonu až po nejrůznější orientální koření. Místní obchodníci se rekrutují z celého světa: jsou tu Afgánci, Íránci, Jordánci... bez ohledu na národnost však všichni milují gestikulaci a smlouvání, na což musíte mít talent a pevné nervy. A pokud se nebudete snažit jít s cenou jejich výrobku dolů, mnohdy se někteří z nich i urazí.

Dubaj, cedule Burdž Chalífa Místní studenti, které jejich rodiče častokrát posílají studovat do USA.

Jak chudá Thajka k čtyřiceti tisícům přišla

V celém městě na nacházejí stovky luxusních restaurací a já jsem si jednoho horkého večera řekl, že bych rád vyzkoušel pravé japonské sushi. Hned u vchodu restaurace mi malý sympatický Japonec v tradičním asijském obleku vnutil ochutnávku několika druhů sushi a já si už v tu chvíli pomyslel, že tento večer bude určitě speciální. Po skvělé večeři, skládající se z asi dvaceti druhů čerstvých kousků sushi a pár koktejlů, jsem si zavolal servírku, že bych rád zaplatil svůj účet. Pohledná thajská slečna, která mě obsluhovala celý večer, odpověděla, že přijde hned, jak jí zaplatí vedlejší stůl.

Otočil jsem se tedy ke stolu, kde seděli čtyři muži a pozoroval jsem svoji servírku. Po několika vteřinách jsem zjistil, že s nimi mluví plynnou arabštinou a pánové se nestačí divit. Po chvilce hlasitého povídání se Thajce vehnaly slzy do očí a plačící odběhla ven z restaurace. Mezitím muži dopili a odešli. Po pár minutách ke mně přišla dojatá Thajka s účtenkou za moji večeři a já se nemohl nezeptat, co se stalo. Slečna mi odpověděla, že muži prý byli vzdálení členové královské rodiny a díky její perfektní arabštině, kterou je doslova oslnila, jí dali spropitné ve výši 8 000 dirhamů ( 1 dirham = 5,3 Kč ), aby peníze použila na další vzdělání a nemusela už pracovat v restauraci. Jak vidno, v Dubaji se může stát opravdu cokoliv.

Není všechno zlato, co se třpytí

Po zdejším ročním pobytu musím říci, že i v Dubaji není vše, jak se na první pohled zdá. Pokud sem přijedete pouze na dva týdny na dovolenou, město se vám bude jevit impozantní, plné luxusu, ale jen málokdo se v tu chvíli opravdu zamyslí, kdo a za jakých podmínek postavil všechny ty obrovské stavby. A tady je ten problém. Uvidíte je skoro všude kolem sebe (pokud tedy nestrávíte dovolenou pouze u hotelového bazénu ), jsou to muži v modré pracovní kombinéze ze států jako je Indie, Šrí Lanka, Bangladéš a Pákistán. Ano, to jsou ti, co dnes a denně pracují v nesnesitelném horku dvanáct hodit, šest dní v týdnu, aby zde vybudovali pro některé doslova a do písmene "ráj na zemi".

