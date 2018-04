Superměsto Dubaj. Pod luxusní slupkou není všechno zlato, co se třpytí

Rýže s chlebem

Jako by se objevil v jiném světě, než o jakém četl i snil, vypráví mi své první pocity po svém příjezdu do Dubaje můj indický kamarád Suresh. Suresh je vitální pětačtyřicátník pocházející z malé vesnice poblíž hlavního města Indie Dillí.

Přiletěl sem před deseti lety s dalšími tisíci Indy za slušným výdělkem, o kterém by se mu mohlo v jeho zemi jenom zdát. Měl zde mít zajištěnou práci dělníka na stavbě za celkem pěkné peníze, které chtěl následně posílat domů své rodině. Realita však byla naprosto odlišná. Hned po příletu mu na letišti pracovní agentura vzala pas, odvezla ho na špinavou ubytovnu, kde bydlel s dalšími pěti lidmi v jednom pokoji a druhý den se měl hlásit na stavbě.

Říkal mi, že jak to vše viděl, tak se chtěl co nejdříve vrátit domů, ale prý nemohl. Čest a zejména peníze mu to nedovolily. Na Sureshovu letenku a peníze za zprostředkování práce pro agenturu se složila celá jeho rodina a on se prý jednoduše nemohl vrátit, aniž by něco neměl. Pas mu vrátili s jeho první výplatou, která činila 1 050 dirhamů ( 5 400 Kč), což byla jen půlka peněz, které měl slíbené písemně ve smlouvě.

Je to neuvěřitelné, ale pracovní doba dělníka na stavbě je 12 hodin denně šest dní v týdnu a pracuje se v nesnesitelných podmínkách, kdy teplota se mnohdy pohybuje kolem 50° Celsia. Z výplaty si nemohl dovolit rozhazovat, a tak měl den co den totožný jídelníček, což byla pouze rýže a k ní arabský chléb. Maso si prý dopřál pouze dvakrát v měsíci. Suresh vydržel dělat tuto těžkou práci pět let a následně si našel práci v supermarketu, kde je podle svých slov šťastný a práce ho uspokojuje.

Můj kamarád Suresh

Tímto jsem chtěl jen ukázat i jiný úhel pohledu na město, které budují právě takoví lidé s podobnými příběhy. Neexistují zde žádné odbory, stávky či politické strany. I tady jako všude na světě platí jednoduché pravidlo: kdo má peníze, má moc. Hlavní a výsadní postavení zde má královská rodina v čele s šejkem Mohammadem bin Rašídem Al-Maktúmem a ten co řekne či nařídí, to zde platí jako zákon.

Noční život: jedna velká party

Pokud se rádi bavíte a nemáte hluboko do kapsy, v Dubaji se nudit nebudete. Dnes už jedno z nejkosmopolitnějších měst světa chce maximálně uspokojit každého turistu a nabízí nepřeberné množství zábavy: tisíce diskoték, nočních klubů se všemi styly hudby od rocku, house music až po pop včetně oldies. Noční život je zde opravdu pestrý.

Díky celoročně teplému počasí je spousta klubů umístěna na pláži, např. populární klub Barasti, který rozhodně stojí za návštěvu. Nachází se na nejznámější místní pláži Jumeirah Beach. Ovšem díky opravdu horkým letním měsícům, kdy teplota večer může vystoupit až k 35 °C, se většina venkovních klubů v létě uzavírá a střídají je luxusní klimatizované kluby většinou ve velkých mezinárodních hotelech.

Nicméně stále nesmíte zapomenout, že se sice nacházíte v tolerantním městě, ale pořád jste v arabském světě, který má svá pravidla. V Dubaji platí, že každý noční klub se uzavírá ve dvě ráno, i když je zábava v plném proudu. Místní to ví a respektují to. Naopak turistům se většinou moc nelíbí, že se ve dvě jednoduše bar uzavře, vypne se hudba a všichni musí opustit prostory.

Sheikh Zayed Road je hlavní tepnou města

Jsou zde také desítky velice luxusních klubů, např. Armani Club v Burdž Chalífě nebo Crystal a mnoho dalších, kde místní boháči utrácejí obrovské sumy. Zejména zde musí splňovat všichni hosté určitý dress code. V praxi to znamená, že kolem sebe vidíte pouze ženy v nádherných róbách a luxusních botách a každý muž má na sobě vkusnou košili. Na módu si v Dubaji potrpí. V šortkách, jak mají někteří Češi v oblibě, by vás nepustili přes práh.

Do těchto lepších klubů se většinou musí dělat předem rezervace a pokud vyrazíte bez ní, doporučuje se přijít v páru žena a muž. To proto, aby byla přítomnost hostů vyvážená, samotného muže mnohdy dovnitř nepustí.

Tipy pro sportovní fandy i nejvyšší budova světa

Dubaj je město zaslíbené i sportovcům. Sídlí zde nejznámější arabský fotbalový klub al-Ahlí, ve kterém v minulosti působil i český trenér Ivan Hašek. Je zajímavé navštívit místní zápas a vidět, jak se fanoušci v tradičním oděvu snaží udělat tzv. mexickou vlnu.

Za návštěvu stojí i známý tenisový turnaj, který se koná každoročně v únoru a naposledy zde byla ženskou vítězkou turnaje Petra Kvitová. Nicméně nejpopulárnějším sportem v tomto emirátu je golf, k dispozici jsou desítky golfových hřišť.

Jestliže se chcete dozvědět něco opravdu zajímavého o tomto místě, navštivte Dubai Museum. Seznámíte se tu s historií města, poznáte původní obyvatele, zjistíte spoustu zajímavého o islámu a pohostí vás tradičními datlemi s kávou.

Typická mešita. Po celém městě jich najdete stovky.

Určitě nevynechejte věž Burdž Chalífa, jednu z dominant Dubaje, tyčící se do závratné výšky 828 metrů. Termín návštěvy si zamluvte přes internet, v tom případě za vstupenku dáte 125 dirhamů (600 Kč). Pokud tak neuděláte, lístek se vám pěkně prodraží: přímo u pokladny za něj zaplatíte 400 dirhamů ( 2 080 Kč). Na vyhlídkovou plošinu do výšky 620 metrů vás vyveze třetí nejrychlejší výtah světa, který to stihne za jednu minutu.

Hned vedle Burdž Chalífy se rozprostírají dubajské fontány, což je největší systém fontán na světě, zapínajících se podle nastavené choreografie. Každých třicet minut odpoledne i večer se v okolí rozezní hudba a na její motivy fontána následně předvádí určité kreace. Je to výjimečný zážitek.

Na brusle a lyže do největších obchodních center světa

Aby toho nebylo málo, pyšní se tu i největším obchodním centrem světa Dubai Mall s více než 1 200 obchody a řadou restaurací. Najdete tady téměř vše, po čem toužíte a mezi vším nakupováním si můžete například vyzkoušet ledové kluziště.

Sjezdovka v obchodním centru Mall of Emirates Zasněžená sjezdovka je jednou z nejoblíbenějších atrakcí ve městě.

Pokud vám bruslení nestačí, vydejte se do dalšího obřího nákupního centra Mall of Emirates na atrakci Ski Dubai, která vám umožní vyzkoušet místní zasněženou sjezdovku včetně sedačkového vleku. Uměle vytvořená hora disponuje svahy různé obtížnosti a nabízí lyžařům i 400 m dlouhou černou sjezdovku. Vstup na osobu na celý den se pohybuje okolo 1 500 Kč včetně vybavení.

O autorovi Autor článku Martin Fryč miluje práci v zahraničí a cestování. Pracoval už v USA, Mexiku a naposledy v Dubaji, jako stevard letecké společnosti Emirates Airlines. V současnosti se věnuje vlastnímu projektu a připravuje cestopisné přednášky pro studenty do škol i pro širokou veřejnost.

Oblíbenou adrenalinovou zábavou, kterou vyhledávají návštěvníci z celého světa, je i seskok padákem nad Dubajem. Nikde jinde se vám totiž nenaskytne unikátní pohled na město, které vyrůstá jakoby z pouště, s uměle vytvořenými ostrovy hned vedle. Za tandemový seskok se účtuje 10 tisíc. Turisté i místní také často míří do vodního parku Wild Wadi, který nabízí stovky vodních atrakcí včetně možnosti plavaní s delfíny.

Ze spousty dalších zajímavých míst, na která se stojí za to podívat, nesmím opomenout ani nejznámější pláž Jumeirah Beach či místní tržnice, kde najdete celou škálu zboží.

A posledním "úlovkem", který by neměl chybět na fotce žádnému turistovi, který navštívil Dubaj, je nejluxusnější hotel světa Burdž al-Arab, jemuž se přezdívá Plachetnice. Tento architektonický skvost je pýchou Spojených arabských emirátů.