Druhý den v krásném zajetí Atlasu. Noid a spol. si užívají offroad i bivaky

Ranní vstávání v "luxusním" aubergu uprostřed náhorní planiny před Mideltem probíhalo typicky marocky. Někteří stihli uvařit čaj, většina ale ještě neměla zažité postupy rychlého balení a když Radek zavelel "za osm minut odjíždíme", nastala panika, horečné shánění věcí po trávníku a cpaní spacáků do děsně malých obalů apod.

Každý den to bude lepší a lepší - to už známe z minulosti a člověk začne dělat věci efektivně a nezdržovat se. Berberští majitelé nebo provozovatelé toho aubergu byli někde pryč a platili jsme hluchoněmému uklízeči, domluva proběhla tradičně psaním a škrtáním čísel na papírku.

Spát se bude v moskytiérách Ve čtvrtek večer musíme opravit proraženou gumu-zatím jediný defekt

Kulinářské zážitky

Midelt jsme poctili nutnou návštěvou spojenou s obědem. Vybrali jsme pochopitelně tu restauraci, kde neměli naháněče. Protože jsme spojili snídani s obědem a měli velké oči, objednali jsme dvě celá kuřata na grilu, spoustu marockého salátu (jemně sekaná cibule a rajčata) s chlebem (něco jako pita) a na závěr šest "tažín".

U toho je potřeba se trošku zastavit, protože tažin (psáno tajine) je téměř marockým kulinářským symbolem. Jde o kameninovou misku s kónickou pokličkou, která se roztopí na dřevěném uhlí a ve které se částečně dusí a částečně peče zeleninová směs, obložená kolem pár kousků masa, obvykle jehněčího, a kořeněná šafránem. Je to úžasná dobrota a neochutnat tajine bych považoval za doslova trestné. Bohužel někteří účastníci výpravy mají zatím obavy a neznámá jídla ignorují a jedí raději hranolky.

K snídani je tadžín, marocká lahůdka

Tak za 75 Kč jsme dali neskutečné hody a když i Noid odmítl další čtvrtku kuřete, bylo jasné, že by to chtělo siestu pod stromem. Místo toho nás za městem čekala dešťová přeháňka, kterou jsem zahnal osvědčeným způsobem, že jsem se pracně obléknul do goretexu, takže podle pravidla za pět minut svítilo sluníčko a po dešti nebylo památky.

Konečně Midelt-čeká nás pozdní snídaně resp. časný oběd Prostě opulentní bašta

Marocký U-turn existuje

Bohužel místo offroadu nás na odbočce do hor čekala nová asfaltka. Zklamání trvalo asi hodinu, než jsme dojeli do jedné z vesniček a zabloudili přesně ve stejném místě, kde jsme se s kamarády před šesti lety ptali místních na cestu. Nevěřil bych, že se dostaneme na to samé místo, ale stalo se.

Silnici vystřídal tradiční "offroad" - blátivá cesta mezi políčky, plná kamení a se slepými odbočkami. Auta jela výrazně pomaleji, než jsme čekali, ale o to víc času jsme měli na zastávkách fotit a užívat si krajinu.

Když nevíš, tak se na cestu zeptáš

Vašek si offroad užívá

Vašek jel s celkem naloženou motorkou F800GS, kdy si v kufrech a rolce veze všechno své vybavení a v autě nemá nic, v offroadu perfektně. Trošku si jen postěžoval na průběh výkonu, resp. kroutícího momentu, před odjezdem jsme totiž změnili přední rozetu a přišel o trošku výkonu, aby motorka nebyla tak ostrá. Poučení pro příště.

Offroad kouzelným údolím

Moje 1150GS jela zatím dobře, se sériovou má pravda společného jen málo, ale zase poprvé jedu s kufry a je to docela znát, protože vyvážení bylo dělané na jízdu úplně nalehko. Přední tlumiče mají sice zdvih 30 cm, ale jsou měkké a při zátěži vzadu jsou mírně nestabilní. Při každém nárazu na kamení nebo přejezdech různých děr ale děkuji, že je mám. Proti 19" sériovému přednímu kolu se standardním podvozkem je to neskutečný rozdíl.

Noid a jeho marocký fanclub

Večeře v bivaku a domácí slivovice

moto cestou necestou Reportáže z výpravy Marokem sledujeme pravidelně na idnes.cz/maroko včetně mapy a sledování jednotlivých vozidel podle GPS.

Offroad jsme si užili a při západu slunce našli solidní místo na bivak ve vyschlém vádí (takový žleb) vedle berberského hřbitova. Stavbu bivaku zpřestřilo proražené kolo jedné z Toyot.

Většina týmu se vrhla na nejrůznější vařiče, přičemž následovaly tradiční spory, jestli je lepší plyn nebo benzin. Chystaly se lahůdky typu kuře na kari nebo špagety s boloňskou omáčkou apod. Zajímavé je, že většina jídel v prášku chutná stejně. Já osobně preferuji jídla bez konzervantů, které dělá jedna německá firma už někdy od 30. let. Když se zapíjejí domácí slivovicí, vytvoří to v žaludku opravdovou pohodu.

Čtvrtek 17.06. Rychle něco uvařit a hurá na kutě

Pátek 18. června, drsné offroady

Ráno jsme bez budíku vstávali všichni přibližně stejně. Spali jsme jen v moskytiérách (s podlážkou, takže nahradily stan) a sluníčko do obličeje působí lépe než nějaký alarm. V sedm jsme již balili a o půl osmé byli na cestě. Podle amatérské mapy v GPS nás čekal asi 250km přejezd po silnici na začátek hezkého offroadu u skály Cathedrale des Roches.

Už druhý den jsme se pohybovali stále nad 2000 m nad mořem, vrcholem dnešní cesty bylo asi 2530 m a bylo celkem chladno. Natočili jsme pár záběrů z průjezdů kolem kamery s vědomím, že máme spousty času. Jak to ale v Maroku (nejen) bývá, všechno bylo jinak. Silnici vzápětí vystřídal hardcore offroad. Najeli jsme na track s Noidem a po asi dvou kilometrech bylo jasné, že tudy auta neprojedou ani náhodou.

Skoro Grand kaňon

Naštěstí jsme na GPS našli alternativní objížďku, která ale stejně přešla do šotoliny a ta se změnila v pistu plnou ostrého kamení, kde evidentně dlouho nikdo autem nejel. Průjezdné to ale bylo, ovšem maximální rychlostí 20km/h pro auta. Pro nás to znamenalo chvíli jet, čekat, chvíli jet a zase čekat atd.

Trasa ale byla úžasná a moc jsme si to užívali, zejména průjezd nad nádherným kaňonem, kde jsem zjistil, že Vašek nesnáší výšky. Když jsme fotili na visutém kameni nad propastí, tak málem zešílel.

Prostě nádhera a cestovatelský ráj. Nejsem si ale úplně jistý, jestli totéž mohou říct posádky aut :)

Cesta ke Cathedrale des Roches-zatím si myslíme, že projedeme

Parádní serpentiny s výhledy

Na závěr offroadu nás po opravdu náročnějším výjezdu, na našich pneumatikách to asi bylo maximum, co šlo dát, ale namísto šotoliny čekala čerstvá asfaltka. Paráda. Vzápětí přišlo pár úžasných výhledů, které zlepšily náladu a skvělé serpentiny z 2500m do asi 1000m nad mořem. Bohužel v každé zatáčce tradičně štěrk nebo písek a museli jsme jet opatrně. Naštěstí šance, že by něco jelo v protisměru, byla téměř nulová, pokud nepočítáme srážky s kozou nebo ovcí.

Ve vesnici, která se čte "enerži", nás místní provozovatel ambulance upozornil, že náš záměr dojet k hoře Cathedrale je nemožný, protože tam voda strhla břehy a cesta je neprůjezdná. Nevěřili jsme mu a jeli asi 10km krásným offroadem v údolí celkem divoké řeky (na to, že je červen) až na místo, kde už to bylo téměř trialové.

Skoro Grand kaňon Jeden z lehkých, ale kouzelných offroadů

Když se dál jet nedá...

Bohužel dál pokračovaly jen samostatné kameny v řece a asi půl kilometru dál nesjízdný výjezd do strženého břehu. Na motorkách bychom to možná s vypětím všech sil, a s pomocí ostatních, dali, ale auta bez navijáků ani náhodou. Takže otočka, trial zpět a potupný návrat kolem domorodce (víte, jak se berbersky řekne "vždyť jsem vám to říkal, že to nejde projet"?) zpátky na hřeben. Pak asi 150km silničkami plnými štěrku a kombinovanými s šotolinou někam k jezeru Ouidane.

Ke Cathedrale to bylo asi jen 40km, ale na opačnou stranu nás zlákala reklama na auberg vzdálený 10km a v noci jsme zvolili pohodlí a jídlo. Po třech nocích v bivaku bez hygieny si zasloužíme trošku komfortu, těšíme se. Byli jsme však po zásluze potrestáni - jídlo bylo nic moc a voda neteče... :)

Místní pastevci, výjimečně dospělí, většinou pasou ovce a kozy děti Vysoký Atlas-výhled z výšky 2500m n.m.