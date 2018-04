Komunisté ji strhli, ale znovu stojí. Hezký výlet na rozhlednu u Slap

narodil se 3. 10. 1861 v Hněvšíně, v rodině drobného rolníka. Již v 11 letech odešel studovat do Prahy, kde se posupně dostal až na Karlo-Ferdinandovu univerzitu, kde tehdy učil i T.G. Masaryk, který jej pak doporučil na další špičková zahraniční studia. V době 1. světové války se společně s Edvardem Benešem zapojil do domácího odboje a v listopadu 1918 se stal poslancem Národního shromáždění a náměstkem ministra školství a národní osvěty. Stal se osobním přítelem T.G. Masaryka, který za ním také jezdil do rodného Hněvšína. Profesor Drtina také velmi významně podporoval a propagoval svůj rodný kraj a značně se zasloužil o jeho rozvoj. Zemřel 14. ledna roku 1925 ve věku 63 let. V roce 2002 byla na jeho rodném domě odhalena pamětní deska.